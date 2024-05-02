Що приготувати з редиски: незвичний рецепт салату, який сподобається всім гостям

Запечено ковбаска, пухка паска та яйця – звичні гості великоднього столу, проте цей парад страв варто розбавити овочами. Хрусткий салат з редисом чудово з цим впорається!

Сезон редиски у самому розпалі, і вона зараз так смакує. Якщо вам здається, що ви приготували всі можливі закуски з цим інгредієнтом, скористайтеся цим рецептом, який нікого не залишає байдужим.

Цікаво Ідеальна закуска до Великодня: готуємо фаршировані крабові палички

Салат з редиски

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

– 200 грамів редиски;– 100 грамів огірків;– 200 грамів фелати;– 1 – 2 столові ложки меду (на смак);– 70 мілілітрів йогурту або вершків;– 8 яєць перепелиних (варені);– цибуля зелена;– кріп.

Приготування:

Відваріть яйця, остудіть та розріжте на дві половинки. У блендері збийте сир з медом та йогуртом (або вершками). Тонко наріжте редьку та огірки. Складання салату: на дно тарілки розкладіть половинки яєць. Зверху залийте сумішшю сиру. Додайте шар редьки та огірків. Посипте салат подрібненою зеленою цибулею та кропом.