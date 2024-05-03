Коли гості вже на порозі: рецепт швидкого салату з крабовими паличками

3 травня 2024, 17:50
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Джерело:

Shuba

На святковому столі обов'язково мають бути салати. Спробуйте цьогоріч приготувати з крабовими паличками та редискою.

Таке поєднання інгредієнтів викличе захоплення у ваших гостей. Салату вийде досить багато, тож його вистачить усім.

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Салат з крабовими паличками та редискою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів рисової локшини;
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 огірок;
– 100 грамів редиски;
– 20 грамів майонезу 67%;
– 150 мілілітрів йогурту без наповнювача;
– 1 пучок кропу;
– гранульований часник до смаку.

Приготування:

  1. Поламайте рисову локшину, покладіть її у глибоку миску, залийте окропом і накрийте кришкою. Залиште на 15 хвилин. Злийте воду та охолодіть.
  2. Накришіть крабові палички, огірок та редиску. Також подрібніть невеличкий пучок кропу.
  3. Усі інгредієнти складіть у велику миску. Додайте майонез та йогурт для заправки, приправте гранульованим часником на свій смак і перемішайте.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати фаршировані крабові палички.
Автор: Ольга Котів