Коли гості вже на порозі: рецепт швидкого салату з крабовими паличками

На святковому столі обов'язково мають бути салати. Спробуйте цьогоріч приготувати з крабовими паличками та редискою.

Таке поєднання інгредієнтів викличе захоплення у ваших гостей. Салату вийде досить багато, тож його вистачить усім.

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Салат з крабовими паличками та редискою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 200 грамів рисової локшини;– 200 грамів крабових паличок;– 1 огірок;– 100 грамів редиски;– 20 грамів майонезу 67%;– 150 мілілітрів йогурту без наповнювача;– 1 пучок кропу;– гранульований часник до смаку.

Приготування:

Поламайте рисову локшину, покладіть її у глибоку миску, залийте окропом і накрийте кришкою. Залиште на 15 хвилин. Злийте воду та охолодіть. Накришіть крабові палички, огірок та редиску. Також подрібніть невеличкий пучок кропу. Усі інгредієнти складіть у велику миску. Додайте майонез та йогурт для заправки, приправте гранульованим часником на свій смак і перемішайте.