Коли гості вже на порозі: рецепт швидкого салату з крабовими паличками
3 травня 2024, 17:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
На святковому столі обов'язково мають бути салати. Спробуйте цьогоріч приготувати з крабовими паличками та редискою.
Таке поєднання інгредієнтів викличе захоплення у ваших гостей. Салату вийде досить багато, тож його вистачить усім.
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Салат з крабовими паличками та редискою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів рисової локшини;
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 огірок;
– 100 грамів редиски;
– 20 грамів майонезу 67%;
– 150 мілілітрів йогурту без наповнювача;
– 1 пучок кропу;
– гранульований часник до смаку.
Приготування:
- Поламайте рисову локшину, покладіть її у глибоку миску, залийте окропом і накрийте кришкою. Залиште на 15 хвилин. Злийте воду та охолодіть.
- Накришіть крабові палички, огірок та редиску. Також подрібніть невеличкий пучок кропу.
- Усі інгредієнти складіть у велику миску. Додайте майонез та йогурт для заправки, приправте гранульованим часником на свій смак і перемішайте.