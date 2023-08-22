Тепер тільки так і готуємо: простий сніданок з яєць та помідорів
22 серпня 2023, 10:23Читать новость на русском
Джерело:Алекс Якутов
Найчастіше ми снідаємо яйцями або бутербродами. А що якщо поєднати ці страви та подати соковиту шакшуку на хрумкому хлібі? Вийде неймовірно смачно!
Шакшука – популярна страва з яєць, яку найчастіше подають до сніданку. Велика кількість перцю, помідорів, зелені, що тушкується на повільному вогні. Зверху яйця та безліч ароматної зелені – смакота!
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Аби приготувати такий сніданок вдома не потрібно мати особливих навичок у кулінарії. Спробуйте скористатися нашим рецептом та у вас все неодмінно вийде.
Рецепт шакшуки з перцем, яйцями та помідорами
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– 4 зубчики часнику;
– 1 цибуля порей;
– 3 штуки перцю ратундра;
– чорний мелений перець;
– лавровий лист;
– гвоздика;
– мелена кориця;
– паприка копчена;
– кардамон;
– 1 кілограм помідорів;
– зелений перець;
– стебло кінзи;
– сіль;
– цукор;
– 6 курячих яєць;
– зелена цибуля;
– кінза;
– перець чилі;
– сир страчатела;
– чіабата;
– оливкова олія.
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо нарізаний зубчик часнику та кільця цибулі порей.
- Додаємо нарізаний довільними шматочками перець. Тушкуємо 5 – 6 хвилин.
- Змішуємо у ступі, або в чаші блендера спеції: чорний мелений перець, кардамон, корицю, паприку, гвоздику, лавровий лист. Посипаємо цією сумішшю овочі, додаємо солі та цукру.
- Нарізаємо до решти інгредієнтів у сковорідці помідори невеликими шматочками та продовжуємо тушкувати страву.
- Зелені стебла кінзи подрібнюємо в пасту разом із рештою часнику, зеленим перцем. Додаємо на сковорідку та перемішуємо.
- Вибиваємо на овочеву масу яйця, посипаємо кільцями гострого перцю чилі, листочками кінзи, нарізаною зеленою цибулею. Тушкуємо до готовності яєць під кришкою.
- Окремо підсмажуємо хліб до рум'яної скоринки. Викладаємо на нього шакшуку, трішки сиру та посипаємо свіжою зеленню.
Смачного!Сподобався рецепт сніданку? Спробуйте також приготувати ідеальну гречку за нашими порадами.