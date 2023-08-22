Тепер тільки так і готуємо: простий сніданок з яєць та помідорів

22 серпня 2023, 10:23
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Джерело:

Алекс Якутов

Найчастіше ми снідаємо яйцями або бутербродами. А що якщо поєднати ці страви та подати соковиту шакшуку на хрумкому хлібі? Вийде неймовірно смачно!

Шакшука – популярна страва з яєць, яку найчастіше подають до сніданку. Велика кількість перцю, помідорів, зелені, що тушкується на повільному вогні. Зверху яйця та безліч ароматної зелені – смакота!

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Аби приготувати такий сніданок вдома не потрібно мати особливих навичок у кулінарії. Спробуйте скористатися нашим рецептом та у вас все неодмінно вийде.

Рецепт шакшуки з перцем, яйцями та помідорами

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 4 зубчики часнику;
 – 1 цибуля порей;
 – 3 штуки перцю ратундра;
 – чорний мелений перець;
 – лавровий лист;
 – гвоздика;
 – мелена кориця;
 – паприка копчена;
 – кардамон;
 – 1 кілограм помідорів;
 – зелений перець; 
 – стебло кінзи;
 – сіль;
 – цукор;
 – 6 курячих яєць;
 – зелена цибуля;
 – кінза;
 – перець чилі;
 – сир страчатела;
 – чіабата;
 – оливкова олія.

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо нарізаний зубчик часнику та кільця цибулі порей.
  • Додаємо нарізаний довільними шматочками перець. Тушкуємо 5 – 6 хвилин.
  • Змішуємо у ступі, або в чаші блендера спеції: чорний мелений перець, кардамон, корицю, паприку, гвоздику, лавровий лист. Посипаємо цією сумішшю овочі, додаємо солі та цукру. 
  • Нарізаємо до решти інгредієнтів у сковорідці помідори невеликими шматочками та продовжуємо тушкувати страву.
  • Зелені стебла кінзи подрібнюємо в пасту разом із рештою часнику, зеленим перцем. Додаємо на сковорідку та перемішуємо.
  • Вибиваємо на овочеву масу яйця, посипаємо кільцями гострого перцю чилі, листочками кінзи, нарізаною зеленою цибулею. Тушкуємо до готовності яєць під кришкою.
  • Окремо підсмажуємо хліб до рум'яної скоринки. Викладаємо на нього шакшуку, трішки сиру та посипаємо свіжою зеленню.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак