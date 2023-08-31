Не встоїть ніхто: рецепт шоколадного десерту, який приготує навіть дитина

31 серпня 2023, 08:18
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Джерело:

Єлизавета Глінська

Якщо ви обожнюєте шоколад: чорний, молочний чи білий – цей рецепт домашньої випічки стане фаворитом. Його легко готувати, а решту за вас зробить холодильник.

Ніжна структура, хрумка основа і багато, багато шоколаду – саме так ми можемо окреслити цей солодкий десерт. Оскільки шоколаду багато не буває, приготуйте домашню випічку цими вихідними та здивуйте рідних і близьких.

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До приготування можна навіть залучити дітей, адже рецепт дуже простий.

Рецепт десерту "Шоколадоголік"

  • Час: 5 годин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 200 грамів чорного шоколаду (70%);
 – 180 грамів вершкового масла (жирністю 82%);
 – 250 грамів яєць (5 штук);
 – 150 грамів цукру (6 ст. л. з гіркою);
 – 2 грамів солі (1/3 чайної ложки);
 – 30 грамів борошна (1 ложка з гіркою).
Додатково:
 – 20 г какао-порошку (2 ложки без гірки).

Приготування:

  • Об’єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика.
  • Беремо роз’ємну форму діаметром 20 – 22 сантиметрів, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.
  • Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.
  • Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішуємо, щоб не було грудочок.
  • Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму.
  • Ставимо форму в розігріту до 160 градусів духовку з конвенцією на 25 хвилин.
  • Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3 – 4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, присипаємо какао-порошком та нарізаємо.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак