Не встоїть ніхто: рецепт шоколадного десерту, який приготує навіть дитина

Якщо ви обожнюєте шоколад: чорний, молочний чи білий – цей рецепт домашньої випічки стане фаворитом. Його легко готувати, а решту за вас зробить холодильник.

Ніжна структура, хрумка основа і багато, багато шоколаду – саме так ми можемо окреслити цей солодкий десерт. Оскільки шоколаду багато не буває, приготуйте домашню випічку цими вихідними та здивуйте рідних і близьких.

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До приготування можна навіть залучити дітей, адже рецепт дуже простий.

Рецепт десерту "Шоколадоголік"

Час: 5 годин

5 годин Порції: 4

– 200 грамів чорного шоколаду (70%);– 180 грамів вершкового масла (жирністю 82%);– 250 грамів яєць (5 штук);– 150 грамів цукру (6 ст. л. з гіркою);– 2 грамів солі (1/3 чайної ложки);– 30 грамів борошна (1 ложка з гіркою).– 20 г какао-порошку (2 ложки без гірки).

Приготування:

Об’єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.

Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика.

Беремо роз’ємну форму діаметром 20 – 22 сантиметрів, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.

Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.

Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішуємо, щоб не було грудочок.

Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму.

Ставимо форму в розігріту до 160 градусів духовку з конвенцією на 25 хвилин.

Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3 – 4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, присипаємо какао-порошком та нарізаємо.

Смачного!

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