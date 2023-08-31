Не встоїть ніхто: рецепт шоколадного десерту, який приготує навіть дитина
31 серпня 2023, 08:18Читать новость на русском
Джерело:Єлизавета Глінська
Якщо ви обожнюєте шоколад: чорний, молочний чи білий – цей рецепт домашньої випічки стане фаворитом. Його легко готувати, а решту за вас зробить холодильник.
Ніжна структура, хрумка основа і багато, багато шоколаду – саме так ми можемо окреслити цей солодкий десерт. Оскільки шоколаду багато не буває, приготуйте домашню випічку цими вихідними та здивуйте рідних і близьких.
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До приготування можна навіть залучити дітей, адже рецепт дуже простий.
Рецепт десерту "Шоколадоголік"
- Час: 5 годин
- Порції: 4
– 200 грамів чорного шоколаду (70%);
– 180 грамів вершкового масла (жирністю 82%);
– 250 грамів яєць (5 штук);
– 150 грамів цукру (6 ст. л. з гіркою);
– 2 грамів солі (1/3 чайної ложки);
– 30 грамів борошна (1 ложка з гіркою).
Додатково:
– 20 г какао-порошку (2 ложки без гірки).
Приготування:
- Об’єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.
- Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика.
- Беремо роз’ємну форму діаметром 20 – 22 сантиметрів, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.
- Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.
- Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішуємо, щоб не було грудочок.
- Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму.
- Ставимо форму в розігріту до 160 градусів духовку з конвенцією на 25 хвилин.
- Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3 – 4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, присипаємо какао-порошком та нарізаємо.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати п'ять корисних перекусів в школу, які сподобаються дитині.