Осінній салат болгарської кухні: готуємо салат Шопський до легкої вечері

Ми обожнюємо легкі салати без важких майонезних заправок, як от цей – Шопський. Він надзвичайно популярний в Болгарії, адже складається з великої кількості свіжих овочів.

Салат Шопський – візитівка болгарської кухні. Його часто можна зустріти в місцевих закладах на популярних курортах. В Україні він не такий популярний, але все ж його обожнюють готувати до ситних м'ясних страв.

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Він складається з великої кількості овочів, які можна знайти на ринку чи в магазині. А лимонно-гірчична заправка на основі олії тільки доповнює смак сезонних овочів.

Рецепт Шопського салату

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

– 300 грамів жовтих помідорів;– 300 грамів червоних помідорів;– 300 грамів солодкого перцю;– 200 грамів огірків;– 150 грамів бринзи;– 50 грамів червоної цибулі;– 120 грамів чорних оливок.– 60 грамів гірчиці;– 40 грамів меду;– цедра одного лимона;– 6 грамів солі;– 300 грамів олії;– 70 грамів діжонської гірчиці.

Приготування:

Всі овочі миємо, чистимо, нарізаємо великими довільними шматочками, а цибулю – кільцями.

Для приготування лимонно-гірчичної заправки всі інгредієнти окрім діжонської гірчиці перебиваємо блендером. Додаємо діжонську гірчицю, перемішуємо і заправка готова.

Перекладаємо овочі на порційні тарілки, заправляємо 140 грамами заправки.

Натираємо зверху сир та прикрашаємо оливками без кісточок.

Перед приготуванням заправки олію краще покласти в морозильну камеру на 30 хвилин чи в холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!

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