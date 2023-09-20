Осінній салат болгарської кухні: готуємо салат Шопський до легкої вечері

20 вересня 2023, 12:20
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Джерело:

Микола Люлько

Ми обожнюємо легкі салати без важких майонезних заправок, як от цей – Шопський. Він надзвичайно популярний в Болгарії, адже складається з великої кількості свіжих овочів.

Салат Шопський – візитівка болгарської кухні. Його часто можна зустріти в місцевих закладах на популярних курортах. В Україні він не такий популярний, але все ж його обожнюють готувати до ситних м'ясних страв.

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Він складається з великої кількості овочів, які можна знайти на ринку чи в магазині. А лимонно-гірчична заправка на основі олії тільки доповнює смак сезонних овочів.

Рецепт Шопського салату

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 грамів жовтих помідорів;
 – 300 грамів червоних помідорів; 
 – 300 грамів солодкого перцю;
 – 200 грамів огірків;
 – 150 грамів бринзи;
 – 50 грамів червоної цибулі;
 – 120 грамів чорних оливок.
Для заправки:
 – 60 грамів гірчиці;
 – 40 грамів меду;
 – цедра одного лимона;
 – 6 грамів солі;
 – 300 грамів олії;
 – 70 грамів діжонської гірчиці.

Приготування:

  • Всі овочі миємо, чистимо, нарізаємо великими довільними шматочками, а цибулю – кільцями.
  • Для приготування лимонно-гірчичної заправки всі інгредієнти окрім діжонської гірчиці перебиваємо блендером. Додаємо діжонську гірчицю, перемішуємо і заправка готова.
Перед приготуванням заправки олію краще покласти в морозильну камеру на 30 хвилин чи в холодильник на 1 – 2 години.
  • Перекладаємо овочі на порційні тарілки, заправляємо 140 грамами заправки.
  • Натираємо зверху сир та прикрашаємо оливками без кісточок.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак