Осінній салат болгарської кухні: готуємо салат Шопський до легкої вечері
20 вересня 2023, 12:20Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Ми обожнюємо легкі салати без важких майонезних заправок, як от цей – Шопський. Він надзвичайно популярний в Болгарії, адже складається з великої кількості свіжих овочів.
Салат Шопський – візитівка болгарської кухні. Його часто можна зустріти в місцевих закладах на популярних курортах. В Україні він не такий популярний, але все ж його обожнюють готувати до ситних м'ясних страв.
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Він складається з великої кількості овочів, які можна знайти на ринку чи в магазині. А лимонно-гірчична заправка на основі олії тільки доповнює смак сезонних овочів.
Рецепт Шопського салату
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
– 300 грамів жовтих помідорів;
– 300 грамів червоних помідорів;
– 300 грамів солодкого перцю;
– 200 грамів огірків;
– 150 грамів бринзи;
– 50 грамів червоної цибулі;
– 120 грамів чорних оливок.
Для заправки:
– 60 грамів гірчиці;
– 40 грамів меду;
– цедра одного лимона;
– 6 грамів солі;
– 300 грамів олії;
– 70 грамів діжонської гірчиці.
Приготування:
- Всі овочі миємо, чистимо, нарізаємо великими довільними шматочками, а цибулю – кільцями.
- Для приготування лимонно-гірчичної заправки всі інгредієнти окрім діжонської гірчиці перебиваємо блендером. Додаємо діжонську гірчицю, перемішуємо і заправка готова.
- Перекладаємо овочі на порційні тарілки, заправляємо 140 грамами заправки.
- Натираємо зверху сир та прикрашаємо оливками без кісточок.
Смачного!Сподобався рецепт салату? Спробуйте також приготувати класичний варіант солянки з ковбасками.