Стародавній рецепт шпундри, яку їли ще козаки

26 жовтня 2023, 10:33
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Джерело:

Komanchi

Серед забутих українських страв є багато дійсно унікальних рецептів, як от шпундра. Ми пропонуємо спробувати її вдома, адже це не тільки смачно, а й ситно.

Шпундра – давня страва української кухні, яку готують з буряка чи бурякового квасу та свинячих реберець. Якщо сьогодні ви вперше зіткнулися з нею, обов’язково скористайтеся можливістю та приготуйте вдома для рідних.

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Рецепт шпундри

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячих реберець;
– 2 буряки;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 150 мілілітрів сухого білого вина;
– 1 головка часнику;
– 2 гілочки чебрецю;
– 30 грамів діжонської гірчиці;
– половина апельсина;
– 1 маленький хрін;
– пшеничне борошно;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  • ️Свинину нарізаємо гострим ножем по одному ребру. Кожен шматочок обвалюємо у борошні і смажимо до рум’яності, потім складаємо у форму для запікання.
  • ️Далі смажимо цибулю, нарізану півкільцями, додаємо її до м’яса.
  • ️Буряк очищуємо і ріжемо на 6 – 8 шматочків, додаємо до м’яса.
  • ️Змішуємо вино, спеції, гірчицю і апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води і заливаємо страву.
  • ️Зверху викладаємо чебрець, хрін і часник, розрізаний навпіл. Закриваємо фольгою і запікаємо 2 – 3 години.
  • ️Готову страву викладіть на порційні тарілки та подавайте з відвареною картоплею.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак