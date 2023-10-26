Стародавній рецепт шпундри, яку їли ще козаки
26 жовтня 2023, 10:33Читать новость на русском
Джерело:Komanchi
Серед забутих українських страв є багато дійсно унікальних рецептів, як от шпундра. Ми пропонуємо спробувати її вдома, адже це не тільки смачно, а й ситно.
Шпундра – давня страва української кухні, яку готують з буряка чи бурякового квасу та свинячих реберець. Якщо сьогодні ви вперше зіткнулися з нею, обов’язково скористайтеся можливістю та приготуйте вдома для рідних.
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Рецепт шпундри
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
– 1 кілограм свинячих реберець;
– 2 буряки;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 150 мілілітрів сухого білого вина;
– 1 головка часнику;
– 2 гілочки чебрецю;
– 30 грамів діжонської гірчиці;
– половина апельсина;
– 1 маленький хрін;
– пшеничне борошно;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- ️Свинину нарізаємо гострим ножем по одному ребру. Кожен шматочок обвалюємо у борошні і смажимо до рум’яності, потім складаємо у форму для запікання.
- ️Далі смажимо цибулю, нарізану півкільцями, додаємо її до м’яса.
- ️Буряк очищуємо і ріжемо на 6 – 8 шматочків, додаємо до м’яса.
- ️Змішуємо вино, спеції, гірчицю і апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води і заливаємо страву.
- ️Зверху викладаємо чебрець, хрін і часник, розрізаний навпіл. Закриваємо фольгою і запікаємо 2 – 3 години.
- ️Готову страву викладіть на порційні тарілки та подавайте з відвареною картоплею.
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