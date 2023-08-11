Традиційна страва на Маковія: готуємо шулики так, як їх їли наші предки
11 серпня 2023, 18:08Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Не знаєте чим почастувати рідних на свята? Спробуйте подати легке печиво з маком та особливим соусом, яке готували ще наші предки.
Шулики, або ламанці – традиційна страва наших предків, яку вони подавали на Маковія. Щоб відновити давні рецепти та традиції, спробуйте також приготувати цей десерт вдома для рідних і близьких.
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Рецепт шуликів (ламанців) з маком
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
– 250 грамів борошна;
– 75 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 100 грамів сметани;
– 1 ложка маку;
– половина чайної ложки розпушувача;
– дрібка кмину;
– дрібка солі.
Для макового соусу:
– 100 грамів маку;
– 250 грамів молока;
– 2 ложки меду;
– 1 чайна ложка меленої кориці.
Приготування:
- Для тіста висипте у миску борошно та додайте розпушувач, дрібку кмину, дрібку солі, мак і 100 грамів цукру. Перемішайте сухі інгредієнти віничком.
- Покладіть у тісто 75 грамів вершкового масла та перетріть руками до стану масляної крихти.
- Далі вбийте у миску яйце та додайте сметани. Замісіть туге тісто. Розігрійте духовку до температури 185 градусів.
- Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту товщиною приблизно 3 міліметри. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору.
- Для макового соусу у глибокій сковорідці з’єднайте мак з молоком. Додайте мед та корицю. Прогрійте на невеликому вогні 7 – 10 хвилин, помішуючи.
- Готовий корж поламайте руками на довільні шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом. Одразу подавайте із теплим молоком або чаєм.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сушені яблука на зиму.