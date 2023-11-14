Для ідеального осіннього частування: рецепт сінабонів з вишнями
14 листопада 2023, 18:57Читать новость на русском
Джерело:sajkofanka smaku
Загадковий аромат кориці, ніжна м'якість тіста та неповторний смак начинки – це все про сінабони. Це неймовірна випічка, яку слід точно приготувати цієї осені.
Сінабони – це не просто випічка, це справжня поезія серед десертів. Ідеальні булочки з корицею та вишнями – рецепт-таємниця, яку ми готові розкрити вам прямо зараз.
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Рецепт сінабонів з вишнями
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Неймовірно смачно / Фото sajkofanka smakuІнгредієнти:
закваска:
– 45 грамів свіжих дріжджів;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 6 столових ложок теплого молока (приблизно 90 мілілітрів);
тісто:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– 200 мілілітрів теплого молока;
– 4 столові ложки цукру;
– 80 грамів розтопленого та охолодженого масла;
начинка:
– 20 грамів розтопленого й охолодженого вершкового масла;
– кориця до смаку;
– какао (до смаку;
– 4 столові ложки цукру;
– 1 стакан вишні без кісточок.
Приготування:
- Закваска: всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідності, накрийте серветкою і залиште на 30 хвилин для підйому.
- Коли закваска підніметься, замісіть тісто. З’єднайте всі інгредієнти, замісіть тісто.
- Викладіть тісто в миску, накрийте серветкою і залишіть підходити на годину.
- Через годину посипте кухонну плиту борошном і розкачайте тісто у великий прямокутний корж.
- Змастіть тісто маслом, а потім посипте його цукром, корицею і какао.
- Розкладіть вишні.
- Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його шматочками по 5 сантиметрів.
- Викладіть "равликів" один до одного на деко, застелене папером для випікання.
- Зверху також можна розкласти вишні, злегка притиснувши їх. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин з режимом конвекція.