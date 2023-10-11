Гарбузові сирники з печі – таких ви ще не їли

11 жовтня 2023, 12:42
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Корисні солодощі

Серед безлічі рецептів сирників, ці просто нереально смачні та підходять до осіннього сніданку чи обіду. Їх можна назвати осіннім варіантом сирників, адже до складу входить гарбуз.

Гарбузові сирники – цікава та проста страва, яку зможе з легкістю приготувати кожен. Страва запечена в духовці – найздоровіший варіант приготування сирників. На сковорідці можна також приготувати корисно, але сьогодні м розглянемо інший варіант.

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І ще маленький секрет приготування вдалих сирників: блендер розріджує сирну масу, тож краще використовувати сито для перетирання. Так сирники будуть і ніжні, і гарно формуватимуться.

Рецепт гарбузових сирників

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 грамів кисломолочного сиру;
 – пшеничне або рисове борошно для обвалювання;
 – 100 грамів гарбуза;
 – 2 жовтки;
 – 4 столові ложки манки;
 – 2/3 банана;
 – жменя родзинок, попередньо запарених;
 – щіпка кориці.

Приготування:

  • Домашній сир перетираємо через сито. Також потрібно перетерти попередньо відварений гарбуз.
  • До маси додаємо 2 жовтки, манку і корицю, перемішуємо. Залишаємо на кілька хвилин, аби манка набухла.
  • Тим часом просушуємо запарені родзинки, нарізаємо невеликим кубиком банан.
  • Додаємо родзинки та банан до сирно-гарбузової маси, гарно перемішуємо.
  • Формуємо сирники бажаного розміру, обвалюючи кожен в пшеничному або рисовому борошні.
  • Викладаємо на деко з пергаментом, відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25 – 30 хвилин, або до румʼяності.
  • Якщо в духовці сирники у вас виходять сухими, знизьте температуру.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак