Немає тих, кому він не подобається – рецепт сирного супу
21 червня 2023, 16:39Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Ми знаємо як важко примусити дитину чи вередливого дорослого до куштування першої страви. Проте, це не про цей сирний суп – тут проситимуть добавки.
Сирний крем-суп – це не просто банальна перша страва з великою кількістю сиру. У ньому поєднуються різноманітні овочі, ковбаска чорізо та ніжні вершки.
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Подавайте страву з хрумкими домашніми грінками, або рясно посипте насінням соняшника чи кунжуту. Від смак цього сирного супу не можливо відірватися.
Рецепт сирного супу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 480 грамів картоплі;
– 170 грамів моркви;
– 180 грамів ріпчастої цибулі;
– 20 грамів часнику;
– 400 грамів сиру чедер;
– 150 грамів сиру моцарела;
– 900 грамів води;
– 10 грамів солі;
– 300 грамів ковбаси чорізо;
– спеції: паприка, перець чилі, лавровий лист, чорний мелений перець.
Приготування:
- Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.
- Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їх готовності.
- Коли овочі готові, додаємо вершки, сир та перебиваємо в блендері до кремової текстури (перед цим дістаємо лавровий лист).
- Смажимо кубиком чорізо і при подачі супу посипаємо ним.
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