Немає тих, кому він не подобається – рецепт сирного супу

21 червня 2023, 16:39
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Джерело:

Микола Люлько

Ми знаємо як важко примусити дитину чи вередливого дорослого до куштування першої страви. Проте, це не про цей сирний суп – тут проситимуть добавки.

Сирний крем-суп – це не просто банальна перша страва з великою кількістю сиру. У ньому поєднуються різноманітні овочі, ковбаска чорізо та ніжні вершки.

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Подавайте страву з хрумкими домашніми грінками, або рясно посипте насінням соняшника чи кунжуту. Від смак цього сирного супу не можливо відірватися.

Рецепт сирного супу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 480 грамів картоплі;
 – 170 грамів моркви; 
 – 180 грамів ріпчастої цибулі;
 – 20 грамів часнику;
 – 400 грамів сиру чедер; 
 – 150 грамів сиру моцарела;
 – 900 грамів води;
 – 10 грамів солі;
 – 300 грамів ковбаси чорізо;
 – спеції: паприка, перець чилі, лавровий лист, чорний мелений перець.

Приготування:

  • Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.
  • Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їх готовності.
  • Коли овочі готові, додаємо вершки, сир та перебиваємо в блендері до кремової текстури (перед цим дістаємо лавровий лист).
  • Смажимо кубиком чорізо і при подачі супу посипаємо ним.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак