Немає тих, кому він не подобається – рецепт сирного супу

Ми знаємо як важко примусити дитину чи вередливого дорослого до куштування першої страви. Проте, це не про цей сирний суп – тут проситимуть добавки.

Сирний крем-суп – це не просто банальна перша страва з великою кількістю сиру. У ньому поєднуються різноманітні овочі, ковбаска чорізо та ніжні вершки.

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Подавайте страву з хрумкими домашніми грінками, або рясно посипте насінням соняшника чи кунжуту. Від смак цього сирного супу не можливо відірватися.

Рецепт сирного супу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 480 грамів картоплі;– 170 грамів моркви;– 180 грамів ріпчастої цибулі;– 20 грамів часнику;– 400 грамів сиру чедер;– 150 грамів сиру моцарела;– 900 грамів води;– 10 грамів солі;– 300 грамів ковбаси чорізо;– спеції: паприка, перець чилі, лавровий лист, чорний мелений перець.

Приготування:

Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.

Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їх готовності.

Коли овочі готові, додаємо вершки, сир та перебиваємо в блендері до кремової текстури (перед цим дістаємо лавровий лист).

Смажимо кубиком чорізо і при подачі супу посипаємо ним.

Смачного!

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