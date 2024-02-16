Якщо набридли олів'є та шуба: салат з куркою та сиром
16 лютого 2024, 07:56Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Копчена курка, огірок та сирок – чудове поєднання для смачного салату. Такий рецепт попросить навіть свекруха!
Салат з копченою куркою і жовтим сиром – дуже швидкий рецепт. Лише кілька простих інгредієнтів потрібно для того, аби на вашому столі опинився салат, рецепт якого у вас попросять ще не один раз.
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Рецепт салату з куркою та сиром
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 3
– 1 огірок;
– 150 грамів копчене філе;
– 150 грамів сиру Едам або будь-якого іншого;
– 180 мілілітрів натурального йогурту;
– 20 грамів смаженої цибулі;
– 10 грамів часнику.
Приготування:
- Сир наріжте на квадратики або натріть на грубій терці.
- Помістіть в миску.
- З курки зніміть шкіру, а потім наріжте її кубиками або тонкими брусочками. Додайте до сиру.
- Помийте і очистіть огірок від шкірки, виріжте частину з насінням, а решту наріжте кубиками. Додайте в салат і перемішайте.
- Натуральний йогурт вилийте миску і додайте пропущений через прес часник.
- Потім додайте спеції (сіль, перець, прованські трави) та цибулю. Все перемішайте і полийте соусом.