Якщо набридли олів'є та шуба: салат з куркою та сиром

Копчена курка, огірок та сирок – чудове поєднання для смачного салату. Такий рецепт попросить навіть свекруха!

Салат з копченою куркою і жовтим сиром – дуже швидкий рецепт. Лише кілька простих інгредієнтів потрібно для того, аби на вашому столі опинився салат, рецепт якого у вас попросять ще не один раз.

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Рецепт салату з куркою та сиром

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 3

– 1 огірок;– 150 грамів копчене філе;– 150 грамів сиру Едам або будь-якого іншого;– 180 мілілітрів натурального йогурту;– 20 грамів смаженої цибулі;– 10 грамів часнику.

Приготування:

Сир наріжте на квадратики або натріть на грубій терці. Помістіть в миску. З курки зніміть шкіру, а потім наріжте її кубиками або тонкими брусочками. Додайте до сиру. Помийте і очистіть огірок від шкірки, виріжте частину з насінням, а решту наріжте кубиками. Додайте в салат і перемішайте. Натуральний йогурт вилийте миску і додайте пропущений через прес часник. Потім додайте спеції (сіль, перець, прованські трави) та цибулю. Все перемішайте і полийте соусом.

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