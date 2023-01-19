Оригінально та ефектно: рецепт смачної закуски з сиру та горіхів

19 січня 2023, 09:51
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Джерело:

Валентина Саєнко

Коли гості на порозі потрібно швидко зметикувати закуску до столу, в допомогу прийде цей рецепт.

Закуска з крем-сиру та горіхів і сухофруктів – відмінна ідея до столу. Вона виходить дуже оригінальна та смачна і просто готується.

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За базу візьмемо крем-сир, а в додачу сухофрукти та горіхи, які є на кухні: фісташки, волоські горіхи, мигдаль чи лісовий горіх, родзинки, журавлина чи курага.

Рецепт закуски з сиру та горіхів

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 200 грамів крем-сиру;
 – 80 – 100 грамів асорті горіхів;
 – 100 грамів сухофруктів.

Приготування:

  • Крем-сир (якщо робите його самі) добре віджимаємо від лишньої вологи. Чудово, якщо він полежить у вас під пресом приблизно 20 годин. Якщо берете магазинний, то нічого с ним робити не потрібно.
  • Крем-сир розминаємо виделкою і додаємо в середину 30 грамів дрібно порізаних горіхів і стільки ж сухофруктів. Все це викладаємо на плівку, скручуємо ковбаску і кладемо в холодильник приблизно на 4 години для стабілізації.

  • Після цього дістаємо з плівки і обсипаємо подрібненими горішками і нарізаними сухофруктами. Можна допомагати руками і трішки видавлювати посипку руками. Якщо часу обмаль – одразу викладаємо на тарілку.
  • Подаємо закуску до столу з грінками чи крекерами. Особливо смачно полити медом чи з джемом.

Готово!

Автор: Богданна Рибак