Це можливо і дуже смачно: як приготувати смажене морозиво
5 листопада 2023, 12:45Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Десерт – це прекрасне завершення будь-якої трапези. Для того, щоб дивувати рідних та гостей, слід мати у скарбниці мати секретні рецепти.
Смажене морозиво – надзвичайно цікавий і дуже смачний десерт. Він ідеально підходить для вечірок: виглядає красиво, а смакує ще краще.
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Рецепт смаженого морозива:
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 500 грамів морозива;
– 750 мілілітрів олії;
– 100 грамів лісових горіхів;
– 100 грамів кокосової стружки.
Приготування:
- Сформуйте кульки морозива.
- Помістіть їх лоток, а потім у морозилку приблизно на 2 години.
- Відокремте жовтки від білків.
- Збийте білки з цукром до міцної піни. Потім додайте жовтки і перемішайте.
- Фундук подрібніть і змішайте з кокосовою стружкою.
- Дістаньте морозиво з морозилки, покрийте його яєчною піною і посипте горіхами та стружкою.
- Викладіть у лоток і поверніть в морозилку на пів години.
- Потім знову "запаніруйте" морозиво і ще охолодіть на 2 години.
- Розігрійте олію в каструлі та обсмажте заморожене морозиво по черзі приблизно 30 секунд (поки горіхи не стануть золотистими).
- Подавати відразу після смаження.