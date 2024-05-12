Краківські сирники: готуємо ідеальний сніданок на День матері
12 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Потіште маму смачним сніданком. Зокрема, для цього ідеально підійдуть краківські сирники.
Полуничний соус додасть сирникам неймовірного аромату. Така страва смакуватиме всім.
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Краківські сирники
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 50 грамів борошна;
– 20 грамів масла 73%;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 20 грамів цукрової пудри;
– 40 мілілітрів олії.
Для соусу:
– 200 грамів полуниці;
– 60 грамів цукрової пудри;
– 20 мілілітрів лимонного соку.
Приготування:
- Сир викладіть у миску і розітріть із цукром і яйцем. Додайте розтоплене масло, ванільний цукор, борошно і добре перемішайте.
- Сформуйте з маси невеликі круглі сирники. Розігрійте пательню з олією та обсмажте їх на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
- Для соусу полуницю помийте, обсушіть та видаліть плодоніжки. Покладіть у чашу блендера разом із цукровою пудрою, соком лимона і збийте до однорідності.
- Подавайте сирники під соусом, прикрасивши ягодами полуниці.