Солодкі консервовані огірки – ідеальний варіант закрутки на зиму

Безумовно існує безліч рецептів зимової консервації з огірків, але цей насправді особливий. Тільки уявіть: хрумкі, вміру солодкуваті огірочки з легкими пікантними нотками. Закортіло спробувати? Нумо готувати!

Солодкі консервовані огірки на зиму – цікавий та смачний варіант традиційної закуски. Їх подають як до звичайної картоплі, так і до риби чи м'яса.

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Кількість інгредієнтів вище розрахований на літрову банку, але можна готувати і менші порції. Збережіть рецепт і користуйтеся ним регулярно – вони надзвичайно смачні.

Рецепт солодких консервованих огірків на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 1 – 2

– 800 грамів огірків;– 3 ложки 9% оцту;– 3 ложки цукру;– 1 ложка солі;– 800 грамів води;– 2 листочки вишні;– 10 грамів петрушки;– 10 грамів кропу;– 1 лавровий лист;– часник;– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.

Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.

Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.

Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".

Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.

Смачного!

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