Солодкі консервовані огірки – ідеальний варіант закрутки на зиму
15 серпня 2023, 16:40Читать новость на русском
Джерело:Це смак
Безумовно існує безліч рецептів зимової консервації з огірків, але цей насправді особливий. Тільки уявіть: хрумкі, вміру солодкуваті огірочки з легкими пікантними нотками. Закортіло спробувати? Нумо готувати!
Солодкі консервовані огірки на зиму – цікавий та смачний варіант традиційної закуски. Їх подають як до звичайної картоплі, так і до риби чи м'яса.
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Кількість інгредієнтів вище розрахований на літрову банку, але можна готувати і менші порції. Збережіть рецепт і користуйтеся ним регулярно – вони надзвичайно смачні.
Рецепт солодких консервованих огірків на зиму
- Час: 2 години
- Порції: 1 – 2
– 800 грамів огірків;
– 3 ложки 9% оцту;
– 3 ложки цукру;
– 1 ложка солі;
– 800 грамів води;
– 2 листочки вишні;
– 10 грамів петрушки;
– 10 грамів кропу;
– 1 лавровий лист;
– часник;
– 5 горошин чорного перцю.
Приготування:
- Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.
- Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.
- Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.
- Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".
- Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати огірки з медом на зиму.