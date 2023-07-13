Безцінний спадок від бабусі: рецепт старовинного зеленого борщу

13 липня 2023, 10:17
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Факти

Борщ – улюблена страва українців, адже саме він завжди бажаний на святковому столі, так і на буденному. Кожна господиня готує його за свої особливим рецептом, його передають у спадок від покоління до покоління.

Зберіть всю родину за обіднім столом та почастуйте наваристим зеленим борщем за давнім рецептом наших бабусь.

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Цей рецепт зеленого борщу зі щавлем стане родзинкою вашого столу. 

Рецепт зеленого борщу

  • Час: 2 години
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 5 літрів води;
 – 700 грамів м'яса (ребра, м'яка частина);
 _ 700 грамів картоплі;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 1 морква;
 – 6 столових ложок пшона;
 – 5 курячих яєць;
 – 150 грамів сала;
 – 1 лавровий лист;
 – 5 штук чорного перцю горошком;
 – пучок кропу;
 – пучок щавлю;
 – сіль.

Приготування:

  • Набираємо воду у каструлю, кладемо м’ясо, ставимо на середній вогонь, варимо до готовності м’яса. Щоб бульйон для борщу був прозорий – збираємо піну.
  • Нарізаємо шматочками картоплю, моркву. Кидаємо у бульйон, що кипить, овочі та цілу цибулину. Продовжуємо варити до готовності овочів.
  • Нарізаємо сало кубиками й обсмажуємо до шкварок. Нарізаємо кріп дрібно, та промиваємо пшоно. В миску складаємо пшоно, кріп, шкварки. Перетираємо все в блендері, або руками через сито. Додаємо перетерту затірку до борщу, продовжуємо варити 15 хвилин.
  • Нарізаємо щавель, додаємо та проварюємо 5 хвилин.
  • Наприкінці нарізаємо відварені яйця кубиком, додаємо до борщу разом зі спеціями. Вимикаємо вогонь і даємо трішки настоятись. Зелений борщ можна подавати зі сметаною.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак