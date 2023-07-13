Безцінний спадок від бабусі: рецепт старовинного зеленого борщу
13 липня 2023, 10:17Читать новость на русском
Джерело:Факти
Борщ – улюблена страва українців, адже саме він завжди бажаний на святковому столі, так і на буденному. Кожна господиня готує його за свої особливим рецептом, його передають у спадок від покоління до покоління.
Зберіть всю родину за обіднім столом та почастуйте наваристим зеленим борщем за давнім рецептом наших бабусь.
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Цей рецепт зеленого борщу зі щавлем стане родзинкою вашого столу.
Рецепт зеленого борщу
- Час: 2 години
- Порції: 8
– 5 літрів води;
– 700 грамів м'яса (ребра, м'яка частина);
_ 700 грамів картоплі;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 морква;
– 6 столових ложок пшона;
– 5 курячих яєць;
– 150 грамів сала;
– 1 лавровий лист;
– 5 штук чорного перцю горошком;
– пучок кропу;
– пучок щавлю;
– сіль.
Приготування:
- Набираємо воду у каструлю, кладемо м’ясо, ставимо на середній вогонь, варимо до готовності м’яса. Щоб бульйон для борщу був прозорий – збираємо піну.
- Нарізаємо шматочками картоплю, моркву. Кидаємо у бульйон, що кипить, овочі та цілу цибулину. Продовжуємо варити до готовності овочів.
- Нарізаємо сало кубиками й обсмажуємо до шкварок. Нарізаємо кріп дрібно, та промиваємо пшоно. В миску складаємо пшоно, кріп, шкварки. Перетираємо все в блендері, або руками через сито. Додаємо перетерту затірку до борщу, продовжуємо варити 15 хвилин.
- Нарізаємо щавель, додаємо та проварюємо 5 хвилин.
- Наприкінці нарізаємо відварені яйця кубиком, додаємо до борщу разом зі спеціями. Вимикаємо вогонь і даємо трішки настоятись. Зелений борщ можна подавати зі сметаною.
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