Малиновий тарт з білим шоколадом, який не залишить осторонь нікого

2 серпня 2023, 16:55
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Джерело:

Валентина Саєнко

Фігура – звичайно чудово, але солодкого теж інколи хочеться. Доки ще можна придбати малину, ми дібрали цікавий рецепт пирога без випічки.

Поєднання малини та білого шоколаду – це справжній вибух смаку. Тарт легко готується, він без запікання, а це саме те, що треба в літню пору.

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Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт вдома. Він ідеально підійде як для буденного столу до чаю чи кави, чи до святкового застілля.

Рецепт малинового тарта з білим шоколадом

  • Час: 4 – 5 годин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 300 грамів пісочного печива;
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 500 грамів малини;
 – 200 грамів крем-сиру;
 – 200 грамів жирних вершків;
 – 200 грамів білого шоколаду.

Приготування:

  • Подрібнюємо печиво в крихту, вливаємо розтоплене масло та перемішуємо. Вистилаємо його в форму з роз'ємним дном. Розрівнюємо рівномірно.
  • До малини додаємо 100 грамів води і ставимо варитись. Проварюємо, перетираємо через сито від зайвих кісточок і знову ставимо на плиту.
  • Загущуємо крохмалем (крохмаль розводимо тільки в холодній воді). Маса має бути дуже густою, як джем. Нехай трішки охолоне і викладаємо зверху печива.
  • Даємо постояти в холодильнику приблизно 1 годину.
  • Для верхнього шару гріємо вершки, додаємо шоколад і крем сир. Все перемішуємо до однорідності.
  • Заливаємо зверху і ховаємо в морозилку на 4 години. Після дістаємо і даємо постояти 20 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак