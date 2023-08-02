Малиновий тарт з білим шоколадом, який не залишить осторонь нікого

Фігура – звичайно чудово, але солодкого теж інколи хочеться. Доки ще можна придбати малину, ми дібрали цікавий рецепт пирога без випічки.

Поєднання малини та білого шоколаду – це справжній вибух смаку. Тарт легко готується, він без запікання, а це саме те, що треба в літню пору.

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Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт вдома. Він ідеально підійде як для буденного столу до чаю чи кави, чи до святкового застілля.

Рецепт малинового тарта з білим шоколадом

Час: 4 – 5 годин

4 – 5 годин Порції: 6

– 300 грамів пісочного печива;– 150 грамів вершкового масла;– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;– 500 грамів малини;– 200 грамів крем-сиру;– 200 грамів жирних вершків;– 200 грамів білого шоколаду.

Приготування:

Подрібнюємо печиво в крихту, вливаємо розтоплене масло та перемішуємо. Вистилаємо його в форму з роз'ємним дном. Розрівнюємо рівномірно.

До малини додаємо 100 грамів води і ставимо варитись. Проварюємо, перетираємо через сито від зайвих кісточок і знову ставимо на плиту.

Загущуємо крохмалем (крохмаль розводимо тільки в холодній воді). Маса має бути дуже густою, як джем. Нехай трішки охолоне і викладаємо зверху печива.

Даємо постояти в холодильнику приблизно 1 годину.

Для верхнього шару гріємо вершки, додаємо шоколад і крем сир. Все перемішуємо до однорідності.

Заливаємо зверху і ховаємо в морозилку на 4 години. Після дістаємо і даємо постояти 20 хвилин.

Смачного!

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