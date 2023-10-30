Тирамісу по-новому: осінній варіант з гарбузом

30 жовтня 2023, 11:28
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Джерело:

Валерія Велігура

Восени страви з гарбуза заполоняють наш стіл і в цьому не має нічого дивного. Яскраві та ароматні крем-супи, запіканки та каші, але й про десерт не потрібно забувати.

Гарбузовий тирамісу – саме той варіант солодкого десерту, який ідеально доповнить осінній стіл. Спробуйте такий варіант італійського десерту та ви будете приємно здивовані.

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Рецепт гарбузового тирамісу

  • Час: 2 години

  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 100 грамів печива "Савоярді";
 – 250 грамів кави;
 – 200 грамів сиру маскарпоне або крем-сиру;
 – 100 грамів цукрової пудри;
 – 100 грамів вершків 33% жирності;
 – 150 грамів гарбузового пюре.

Приготування:

  • Очищений гарбуз нарізаємо невеликими кубиками та запікаємо до м'якості при 200 градусах 30 – 60 хвилин (залежить від сорту гарбуза). Даємо охолонути та пробиваємо блендером до стану пюре. ⠀ 
  • Готуємо каву, за бажанням додаємо осінні спеції (кориця, імбир, мускатний горіх, кардамон, гвоздика), перемішуємо та даємо охолонути.
  • Для крему сир маскарпоне/крем-сир, цукрову пудру та вершки збиваємо міксером до загущення. Додаємо гарбузове пюре і перемішуємо до однорідності.
  • Печиво занурюємо в охолоджену каву на декілька секунд і викладаємо у форму рівним шаром.
  • Зверху покриваємо половиною крему, знову кладемо шар просоченого печива і покриваємо шаром крему, що залишився.
  • Прибираємо у холодильник на декілька годин. Перед подачею посипаємо корицею. 

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак