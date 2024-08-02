Його легко приготувати вдома: рецепт томатного соку на зиму

2 серпня 2024, 23:53
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Джерело:

Beszamel

Томатний сік – освіжаючий напій, який особливо приємно мати під рукою в зимовий період. Цей рецепт дозволяє зберегти всі властивості свіжих помідорів.

Домашній томатний сік відрізняється натуральністю та багатством смаку. Це робить його ідеальним доповненням до святкових страв.

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Томатний сік на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми стиглих помідорів;
– 2 – 3 стебла селери;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 чайні ложки солі або до смаку.

Приготування:

  1. Помідори помийте, наріжте шматочками та викладіть в каструлю з товстим дном.
  2. Додайте до помідорів нарізану селеру, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
  3. Помідори протріть через сито, видаліть насіння і залишки шкірки. Знову закип’ятіть сік і додайте сіль до смаку.
  4. Наповніть гарячим томатним соком пляшки або банки з кришкою, що відкручується. Вони мають бути стерилізовані.
  5. Готові пляшки або банки накрийте ковдрою і залишіть остигати.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська