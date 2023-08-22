Літній десерт без випікання з бананами: рецепт торта на День Незалежності
22 серпня 2023, 12:05Читать новость на русском
Джерело:Таті Чуднова
Наближається велике свято для кожного українця – День Незалежності. Хоч більшість з нас проведе його за роботою, ввечері ми пропонуємо трішки відсвяткувати подію за смачним шматком торта.
Легкий, літній полунично-банановий десерт без випікання – чудовий варіант коли потрібно швидко приготувати щось солодке і без мороки.
Читайте також Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами
В основі десерту кисломолочний сир, різноманітні нарізані фрукти (їх можна обирати на свій смак) та білий шоколад. Вранці змішали, залили і відправили в холодильник, а вже ввечері на вас чекає легкий десерт з фруктами чи ягодами.
Рецепт торта з фруктами без випікання
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 6 – 8
– 25 грамів желатину + 70 грамів холодної води;
– 2 банани;
– 2 ложки лимонного соку;
– 250 грамів полуниці;
– 350 грамів домашнього сиру;
– 400 грамів сметани;
– 160 грамів цукру;
– ванільний цукор;
– 30 грамів білого шоколаду.
Приготування:
- Желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та відправляємо набухати. Нарізаємо банани та полуницю.
- Банани поливаємо лимонним соком. До сиру додаємо цукор, сметану, ванільний цукор/екстракт та перебиваємо блендером, щоб не було грудочок сиру.
- Розтоплюємо желатин на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Кілька ложок сирної маси кладемо в желатин, перемішуємо. Тепер переливаємо це в основну сирну масу в мисці, паралельно перемішуємо. Кладемо до сирної маси банан з полуницею, перемішуємо.
- Форму застеляємо пергаментом, щоб краще було діставати десерт. Змастіть форму олією (так пергамент пристане до форми).
- Вливаємо десерт у форму. Зверху присипаємо нарізаним шоколадом та ставимо в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати фаршировані баклажани за рецептом Клопотенка.