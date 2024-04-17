Торт на Великдень за 30 хвилин: геніальний рецепт Лілії Цвіт з відео

17 квітня 2024, 16:15
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Джерело:

Лілія Цвіт

Приготуйте казково смачний торт у мікрохвильовці. На все потрібно всього 30 хвилин.

Відома кулінарка Лілія Цвіт поділилася своїм простим рецептом. Прикрашати такий торт можна по-різному, зокрема, сметанний крем чудово підкреслить смак шоколадних коржів.

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Шоколадний торт у мікрохвильовці

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти для коржів:
– 120 грамів борошна;
– 45 грамів какао;
– 190 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 70 мілілітрів олії;
– 150 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 яйця;
– 15 мілілітрів оцту 9%.
Для крему:
– 600 грамів сметани;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 10 грамів загущувача до сметани.

Приготування:

  1. До борошна додайте какао, соду і цукор. Ретельно перемішайте, після чого влийте олію, молоко, вбийте яйця, перемішуючи вінчиком до однорідності. Додайте оцет і знову перемішайте, розбиваючи грудочки.
  2. Дно форми, яка підходить для мікрохвильовки, застеліть пергаментом і вилийте тісто. Відправте в мікрохвильовку на 8 – 10 хвилин за максимальної потужності. Зніміть пергамент, охолодіть пляцок і розріжте на три коржі.
  3. Для крему збийте всі інгредієнти до однорідності. Змастіть коржі кремом і сформуйте торт.
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Автор: Ольга Котів