Торт на Великдень за 30 хвилин: геніальний рецепт Лілії Цвіт з відео
17 квітня 2024, 16:15Читать новость на русском
Джерело:Лілія Цвіт
Приготуйте казково смачний торт у мікрохвильовці. На все потрібно всього 30 хвилин.
Відома кулінарка Лілія Цвіт поділилася своїм простим рецептом. Прикрашати такий торт можна по-різному, зокрема, сметанний крем чудово підкреслить смак шоколадних коржів.
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Шоколадний торт у мікрохвильовці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 120 грамів борошна;
– 45 грамів какао;
– 190 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 70 мілілітрів олії;
– 150 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 яйця;
– 15 мілілітрів оцту 9%.
Для крему:
– 600 грамів сметани;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 10 грамів загущувача до сметани.
Приготування:
- До борошна додайте какао, соду і цукор. Ретельно перемішайте, після чого влийте олію, молоко, вбийте яйця, перемішуючи вінчиком до однорідності. Додайте оцет і знову перемішайте, розбиваючи грудочки.
- Дно форми, яка підходить для мікрохвильовки, застеліть пергаментом і вилийте тісто. Відправте в мікрохвильовку на 8 – 10 хвилин за максимальної потужності. Зніміть пергамент, охолодіть пляцок і розріжте на три коржі.
- Для крему збийте всі інгредієнти до однорідності. Змастіть коржі кремом і сформуйте торт.