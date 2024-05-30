Закоркуйте аромат літа: простий рецепт сиропу з пелюсток шипшини
30 травня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Etnosoft
Шипшина – унікальна рослина, адже всі її частини мають низку корисних властивостей. Особливо смачним є сироп, який можна додавати до випічки, напоїв тощо.
Майже в усіх аптеках продається це дивовижне зілля. Його можна приготувати і з пелюсток, і з плодів, і з коренів.
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Сироп з пелюсток виходить дивовижно ароматним. Переробляти сировину необхідно відразу ж після збору, інакше вона зів'яне. Мити пелюстки не рекомендується.
Сироп з пелюсток шипшини
- Час: 30 хвилин + 12 годин на настоювання
- Порцій: 6
– 1 літр води;
– 50 грамів свіжих шипшинових пелюсток;
– 700 грамів цукру.
Приготування:
- Спочатку пелюстки шипшини слід опустити в киплячий сироп з цукру та води, який повинен покипіти перед цим трохи більше, ніж 5 хвилин.
- Після цього вимкніть плиту та залиште сироп настоюватись протягом 12 годин.
- Далі охолоджений настій пропустіть через сито та ще раз прокип'ятіть. Гаряча рідина вийде тягучою. Гарячий сироп розлийте по стерильних банках чи пляшках і щільно закрутіть кришками.