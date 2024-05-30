Закоркуйте аромат літа: простий рецепт сиропу з пелюсток шипшини

Шипшина – унікальна рослина, адже всі її частини мають низку корисних властивостей. Особливо смачним є сироп, який можна додавати до випічки, напоїв тощо.

Майже в усіх аптеках продається це дивовижне зілля. Його можна приготувати і з пелюсток, і з плодів, і з коренів.

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Сироп з пелюсток виходить дивовижно ароматним. Переробляти сировину необхідно відразу ж після збору, інакше вона зів'яне. Мити пелюстки не рекомендується.

Сироп з пелюсток шипшини

Час : 30 хвилин + 12 годин на настоювання

: 30 хвилин + 12 годин на настоювання Порцій: 6

– 1 літр води;– 50 грамів свіжих шипшинових пелюсток;– 700 грамів цукру.

Приготування:

Спочатку пелюстки шипшини слід опустити в киплячий сироп з цукру та води, який повинен покипіти перед цим трохи більше, ніж 5 хвилин. Після цього вимкніть плиту та залиште сироп настоюватись протягом 12 годин. Далі охолоджений настій пропустіть через сито та ще раз прокип'ятіть. Гаряча рідина вийде тягучою. Гарячий сироп розлийте по стерильних банках чи пляшках і щільно закрутіть кришками.