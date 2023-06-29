В казані чи в каструлі – рецепт рибної ухи, яка завжди виходить

Під час відпочинку на природі біля води, або після рибалки зазвичай ми готуємо наваристу, ароматну уху. Особливо її обожнюють чоловіки, адже вона з їхнього улову.

Уха – популярний рибний суп з овочами та спеціями, який можна готувати як в казані, так і вдома в каструлі. Її готують як з голів та хвостів риби, так і з шматків рибного філе.

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24 канал підготував для вас рецепт ухи з хвостів та голів риб, які зазвичай залишаються після філеєювання.

Рецепт ухи

Час: 2 години

2 години Порції: 6

– 1 кілограм рибних хвостів та голів (можна використати і філе);– 1 – 2 картоплини;– 1 морквина;– корінь селери;– кілька гілочок петрушки;– ріпчаста цибуля;– гвоздика;– лавровий лист;– духм'яний перець;– мелений коріандр;– сіль;– 2 – 3 зубчики часнику.

Приготування:

У велику каструлю наливаємо 2 літри води, додаємо всі спеції та доводимо до кипіння. Корінь селери розрізаємо навпіл та одразу додаємо у воду зі спеціями.

Ретельно миємо та чистимо всі овочі. Моркву нарізаємо кружечками, цибулю – грубими шматками та додаємо в каструлю.

Через 15 хвилин активного кипіння дістаємо з води селеру та лавровий лист. Додаємо в каструлю нарізану шматочками картоплю натомість виймаємо розварену цибулю.

Вичавлюємо часник до супу. Через 15 хвилин додаємо до овочів рибу.

Зменшуємо вогонь та варимо уху не перемішуючи. Через 20 – 25 хвилин кипіння домашня юшка буде готовою. Даємо їй настоятись 10 – 15 хвилин під кришкою.

Дістаємо з супу хвости та голови риби, проціджуємо та подаємо до столу. Також можна і не проціджувати суп.

Готову домашню рибну юшку посипаємо подрібненою зеленню петрушки.

Смачного!

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