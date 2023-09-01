Улюблене варення з персиків, яке готують з року в рік: рецепт з двох інгредієнтів
1 вересня 2023, 16:47Читать новость на русском
Джерело:Христина Булезюк
Щоб насолоджуватися взимку улюбленими персиками, пропонуємо вже цими вихідними приготувати з них солодке варення. У нас є чудовий рецепт!
Персики – соковиті, солодкі фрукти, які обожнює, мабуть, кожен. Їх можна їсти свіжими, а можна консервувати на зиму у вигляді джему, варення чи половинками.
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Ми пропонуємо приготувати смачне варення з персиків, яке ідеально підійде на тости чи до млинців.
Рецепт варення з персиків
- Час: 2 дні
- Порції: 1
– 1200 грамів стиглих персиків;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Персики миємо та заливаємо кип'ятком так, аби вода повністю накрила фрукти. Залишаємо на 5 – 7 хвилин.
- Знімаємо шкірку, нарізаємо кубиками і засипаємо цукром. Помішуємо та залишаємо на 1 годину, щоб утворився сік.
- Варимо у металевому посуді на малесенькому вогні. Доводимо персики до кипіння і варимо 5 хвилин.
- Виключаємо плиту, накриваємо кришкою і залишаємо застигати через ніч.
- Знову варимо персикове варення 20 – 30 хвилин на повільному вогні.
- Збиваємо блендером і заливаємо у стерилізовані банки. Закриваємо кришками та охолоджуємо.
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