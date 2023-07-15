Розраховано ідеальні пропорції ягід та цукру: варимо варення зі смородин
15 липня 2023, 10:46Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Прийшов час запастися особливим продуктом – варенням зі смородини. Просте у приготуванні, але неймовірно запашне, воно точно згодиться на вашій кухні.
Немає кращого інгредієнта для булочок чи налисників, ніж неймовірне варення зі смородини. Цей смаколик вирізняється особливим смаком та ароматом, а чого вартий його чарівний колір!
Цікаво Свято навіть у будній день: 3 небанальні рецепти з курячих ковбасок
Рецепт варення зі смородини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Це такий аромат / Фото ania gotujeІнгредієнти:
– 1 кілограм смородини;
– 1 кілограм цукру;
– пів склянки води.
Приготування:
- Ягоди смородини переберіть, видаліть сміття та плодоніжки.
- Промийте ягоду в холодній воді.
- Перекладіть смородину в каструлю з товстим дном.
- Додайте цукор і воду.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи.
- Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення, помішуючи, протягом 30 хвилин.
- Готове варення розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками.
- Переверніть банки догори дном і дайте їм повністю охолонути.
- Варення з смородини варто зберігати в темному прохолодному місці.