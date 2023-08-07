Як приготувати ідеальну кукурудзу, щоб не зіпсувати

Сезон кукурудзи в розпалі. З неї можна приготувати безліч страв, але найпростіше просто її відварити. Щоб не зіпсувати такий простий продукт, скористайтеся нашими порадами.

Ідеальна кукурудза завжди солодка, соковита та вміру присмачена спеціями. Щоб правильно її приготувати потрібно знати кілька правил, адже секрети таки є.

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Як приготувати ідеальну цукрову кукурудзу

Для того, щоб смак пішов у воду варіть її в холодній воді, а щоб смак залишився в продукті – кидайте в окріп. Тобто, спочатку треба лушпиння залити холодною водою, щоб воно віддало воді все необхідне. А потім в киплячу воду треба класти качани.

Рецепт вареної цукрової кукурудзи

Час: 1 година 30 хвилин

Радимо спробувати: Ракель, Тайсон, Мраморну. Це дуже смачна, солодка, м'якенька кукурудза, яка швидко вариться, а смак неймовірний.– молода кукурудза;– сіль;– вершкове масло.

Приготування:

Молоду кукурудзу чистимо, лушпиння складаємо на дно каструлі в якій будемо її варити. Зверху викладаємо кукурудзу.

Якщо кукурудза не вміщається вся – поламайте її на половинки, від цього нічого не змінюється. Вона буде така ж соковита.

Головний секрет – залити кукурудзу кипʼятком. Ні в якому разі не холодною водою, аби не була твердою.

Як залили кипʼятком притисніть її чимось важким (тарілкою). Далі варіть 15 хвилин, вимкніть вогонь і дайте годину настоятися.

Готову кукурудзу смакуємо з сіллю і маслом.

Смачного!

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