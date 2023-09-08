Що приготувати з вчорашньої гречки: забутий рецепт гречаників, який так любили наші предки

У нас також часто залишається вже готова гречка, а розігріту страву наступного дня вже не дуже кортить їсти. Що ж робити? У нас є рецепт гречаників, які відмінно підійдуть для вчорашньої каші.

Гречаники – давня українська страва, яку так полюбляли наші предки. Їх легко готувати, адже більшість інгредієнтів потрібно просто змішати та обсмажити невеликі котлети.

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Також це відмінний варіант для використання вчорашньої каші – гречки. Вона ідеально підходить до цієї страви.

Рецепт гречаників

Час: 45 хвилин

– вчорашня гречка;– м'ясний фарш;– ріпчаста цибуля;– гарбуз чи кабачок;– морква;– яйце;– манна крупа;– олія;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти разом: нарізаємо дрібними кубиками цибулю, натираємо для соковитості кабачок чи гарбуз, додаємо моркву. Присмачуємо спеціями та перемішуємо до однорідної, густої консистенції.

Формуємо кульки і запікаємо на пергаменті в розігрітій духовці при 200 градусах близько 30 хвилин. Час залежить від розмірів ваших кульок.

Далі перекладаємо гречаники на сковорідку та тушкуємо з улюбленим соусом: томатним чи вершковим. Гречаники можна просто так їсти з салатом, або просто зверху класти на хлібчик.

Смачного!

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