Що приготувати з вчорашньої гречки: забутий рецепт гречаників, який так любили наші предки
8 вересня 2023, 15:55Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
У нас також часто залишається вже готова гречка, а розігріту страву наступного дня вже не дуже кортить їсти. Що ж робити? У нас є рецепт гречаників, які відмінно підійдуть для вчорашньої каші.
Гречаники – давня українська страва, яку так полюбляли наші предки. Їх легко готувати, адже більшість інгредієнтів потрібно просто змішати та обсмажити невеликі котлети.
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Також це відмінний варіант для використання вчорашньої каші – гречки. Вона ідеально підходить до цієї страви.
Рецепт гречаників
- Час: 45 хвилин
– вчорашня гречка;
– м'ясний фарш;
– ріпчаста цибуля;
– гарбуз чи кабачок;
– морква;
– яйце;
– манна крупа;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти разом: нарізаємо дрібними кубиками цибулю, натираємо для соковитості кабачок чи гарбуз, додаємо моркву. Присмачуємо спеціями та перемішуємо до однорідної, густої консистенції.
- Формуємо кульки і запікаємо на пергаменті в розігрітій духовці при 200 градусах близько 30 хвилин. Час залежить від розмірів ваших кульок.
- Далі перекладаємо гречаники на сковорідку та тушкуємо з улюбленим соусом: томатним чи вершковим. Гречаники можна просто так їсти з салатом, або просто зверху класти на хлібчик.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати карпатські лиганці з сиром.