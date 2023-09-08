Що приготувати з вчорашньої гречки: забутий рецепт гречаників, який так любили наші предки

8 вересня 2023, 15:55
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Джерело:

Готуємо з Юлією

У нас також часто залишається вже готова гречка, а розігріту страву наступного дня вже не дуже кортить їсти. Що ж робити? У нас є рецепт гречаників, які відмінно підійдуть для вчорашньої каші.

Гречаники – давня українська страва, яку так полюбляли наші предки. Їх легко готувати, адже більшість інгредієнтів потрібно просто змішати та обсмажити невеликі котлети.

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Також це відмінний варіант для використання вчорашньої каші – гречки. Вона ідеально підходить до цієї страви.

Рецепт гречаників

  • Час: 45 хвилин
Інгредієнти:
 – вчорашня гречка;
 – м'ясний фарш;
 – ріпчаста цибуля;
 – гарбуз чи кабачок;
 – морква;
 – яйце;
 – манна крупа;
 – олія;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти разом: нарізаємо дрібними кубиками цибулю, натираємо для соковитості кабачок чи гарбуз, додаємо моркву. Присмачуємо спеціями та перемішуємо до однорідної, густої консистенції.
  • Формуємо кульки і запікаємо на пергаменті в розігрітій духовці при 200 градусах близько 30 хвилин. Час  залежить від розмірів ваших кульок.
  • Далі перекладаємо гречаники на сковорідку та тушкуємо з улюбленим соусом: томатним чи вершковим. Гречаники можна просто так їсти з салатом, або просто зверху класти на хлібчик.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак