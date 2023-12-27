Гості проситимуть ще: бюджетний рецепт новорічного вершкового паштету з грибочками

27 грудня 2023, 22:16
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Джерело:

grigorieva_ak

Жоден новорічний стіл не обходиться без закусок. Однією з таких можуть бути канапе з домашнім паштетом.

Ця страва не лише смачна, а й бюджетна. Хтось із гостей точно запитає у вас рецепт.

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Рецепт вершкового паштету з грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– 200 – 300 грамів печериць;
– 500 грамів курячої печінки;
– 30 – 40 грамів вершкового масла;
– 50 – 100 мілілітрів вершків;
– дрібка солі, чорного перцю та сухого часнику.

Приготування:

  1. Нарізані цибулю та моркву обсмажте на розігрітій пательні з олією. Додайте трохи водички та тушкуйте до напівм'якості.
  2. Далі додайте нарізані печериці, посоліть та поставте на великий вогонь. Гриби віддадуть сік, після чого протушкуйте все разом.
  3. Коли овочі та печериці будуть готові, приберіть їх з пательні та викладіть туди зачищену від шкірочок та жилочок печінку. Додайте сіль, перець, часник та обсмажте.
  4. Покладіть до печінки шматочки вершкового масла та смажте ще кілька хвилин.
  5. Об'єднайте на пательні печінку з овочами, додайте вершки, поставте на маленький вогонь та закрийте кришкою. Нехай смаки об'єднаються ще 5 хвилин.
  6. Пробийте блендером масу до однорідності. Розкладіть паштет по формочках та охолодіть.
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Автор: Ольга Котів