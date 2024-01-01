Найкращий рецепт від похмілля: готуємо простий курячий суп
1 січня 2024, 10:06Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Після святкування Нового року багато людей замислюються, яка страва може покращити їхнє самопочуття. Якщо ця історія про вас, спробуйте приготувати простий курячий суп.
Під час приготування до свята, мабуть, ви відварювали для салатів курятину, після чого залишився бульйон. Саме він і знадобиться у цьому рецепті.
Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт смачного супу від похмілля
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 2 літри курячого бульйону;
– 0,5 кілограма курячих потрухів;
– 100 грамів вермішелі;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 – 2 лаврові листи;
– олія;
– чорний мелений перець;
– сіль.
Приготування:
- Курячі потрухи ретельно промийте, видаліть плівки та наріжте шматочками.
- Подрібнену цибулю і нарізану соломкою моркву підсмажте на олії.
- Бульйон доведіть до кипіння, введіть підготовлені шлуночки та варіть 10 хвилин.
- Потім додайте серця, овочеве пасерування і продовжуйте варити ще 10 хвилин.
- Після чого додайте печінку, лавровий лист і варіть за слабкого кипіння ще близько 10 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності суп посоліть, поперчіть та всипте вермішель.