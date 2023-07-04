Солодка та п'янка: рецепт вишневої наливки на зиму

На ринку та в магазинах вже можна придбати яскраву та соковиту вишню. Її використовують не тільки в солодкі десерти, але для п'янких напоїв.

Вишнева наливка – смачний алкогольний напій, який ви з легкістю можете приготувати вдома без жодних труднощів. Процес не складний, але вимагає чимало часу.

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Готовий солодкий напій з вишні буде готовий за 2 місяці, але результат готової наливки виправдовує очікування.

Рецепт вишневої наливки з горілкою

Час: 2 місяці

2 місяці Порції: 1 – 2 літри

– 2 – 2,5 літри вишні;_ 300 грамів цукру;– 1 літр горілки.

Приготування:

Вишню миємо і перебираємо. Видаляти з ягід кісточки необов'язково. Викладаємо вишню в чисту трилітрову банку. Наповнюємо банку ягодою до самого верху.

Висипаємо в трилітрову банку повну склянку цукру. Щоб він краще розподілився в банці, злегка струсіть її.

Наливаємо в банку з вишнею горілку. Її потрібно наливати по вінця банки. За бажання можете замінити горілку спиртом або самогоном.

Закриваємо банку з наливкою кришкою і кілька разів перевертаємо її догори дном, щоб цукор розчинився в горілці. Цю процедуру потрібно буде повторювати протягом найближчих двох-трьох днів.

Банку ставимо в темне місце і залишаємо за кімнатної температури на два місяці.

Готову наливку подаємо в холодному вигляді.

Смачного!