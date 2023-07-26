Вишня у власному соку: ідеальний варіант на зиму

Щоб цілий рік насолоджуватися кисленькими вишнями радимо не тільки заморозити їх, а й приготувати у власному соку.

З вишень можна приготувати безліч смачних страв, як зісвіжих так і консервованих. Найпростіший варіант – закрутити їх у власному соку та зберігати у прохолодному місці протягом зими.

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З консервованих вишень також виходять смачні компоти до святкового столу, а торт без них взагалі не приготувати.

Рецепт вишні у власному соку

Час: 8 годин

8 годин Порції: 1 – 2

– 1 кілограм вишні;– 200 грамів цукру.

Приготування:

Вишню переберіть, видаліть листочки та плодоніжки.

Промийте вишню водою, відкиньте на друшляк і дайте стекти зайвій воді.

З вишень потрібно видалити кісточки.

Сік який виділився під час видаляння кісточок потрібно влити до очищених вишень.

Очищені вишні засипте цукром, залиште на 6 – 8 годин, щоб вони виділили сік.

Вишні з соком доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні протягом 10 хвилин.

У гарячі простерилізовані банки насипте вишні з соком і закатайте кришками.

Смачного!

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