Яблучний пиріг на Спаса: старовинний рецепт, як готували наші предки

Щоб відсвяткувати Спаса як слід, пропонуємо приготувати старовинний рецепт яблучного пирога, який точно сподобається кожному.

Рецепт цього пирога підійде абсолютно до всіх фруктів чи ягід: можна використати як яблука, такі сливи чи персики. Проте найсмачніше буде звичайно з кислими яблуками.

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Рецепт яблучного пирога

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

– 125 грамів м'якого масла;– 120 грамів цукру;– 2 курячих яйця;– 80 грамів сметани;– 220 грамів борошна;– 8 грамів розпушувача для тіста;– дрібка солі;– яблука.

Приготування:

Масло збиваємо з цукром та сіллю, цукор додаємо поступово.

Додаємо яйця по одному та сметану. Вкінці висипаємо борошно та розпушувач.

Викладаємо тісто у форму і прикрашаємо нарізаними скибками яблук.

Зверху трішки присипаємо цукром.

Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 45 хвилин. За бажанням пиріг можна додатково посипати цукровою пудрою після охолодження.

Смачного!

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