Яблучний пиріг на Спаса: старовинний рецепт, як готували наші предки

19 серпня 2023, 12:46
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Щоб відсвяткувати Спаса як слід, пропонуємо приготувати старовинний рецепт яблучного пирога, який точно сподобається кожному.

Рецепт цього пирога підійде абсолютно до всіх фруктів чи ягід: можна використати як яблука, такі сливи чи персики. Проте найсмачніше буде звичайно з кислими яблуками.

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Рецепт яблучного пирога

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 125 грамів м'якого масла;
 – 120 грамів цукру;
 – 2 курячих яйця;
 – 80 грамів сметани;
 – 220 грамів борошна;
 – 8 грамів розпушувача для тіста;
 – дрібка солі;
 – яблука.

Приготування:

  • Масло збиваємо з цукром та сіллю, цукор додаємо поступово.
  • Додаємо яйця по одному та сметану. Вкінці висипаємо борошно та розпушувач.
  • Викладаємо тісто у форму і прикрашаємо нарізаними скибками яблук.
  • Зверху трішки присипаємо цукром.
  • Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 45 хвилин. За бажанням пиріг можна додатково посипати цукровою пудрою після охолодження.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак