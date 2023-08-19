Яблучний пиріг на Спаса: старовинний рецепт, як готували наші предки
19 серпня 2023, 12:46Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Щоб відсвяткувати Спаса як слід, пропонуємо приготувати старовинний рецепт яблучного пирога, який точно сподобається кожному.
Рецепт цього пирога підійде абсолютно до всіх фруктів чи ягід: можна використати як яблука, такі сливи чи персики. Проте найсмачніше буде звичайно з кислими яблуками.
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Рецепт яблучного пирога
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– 125 грамів м'якого масла;
– 120 грамів цукру;
– 2 курячих яйця;
– 80 грамів сметани;
– 220 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача для тіста;
– дрібка солі;
– яблука.
Приготування:
- Масло збиваємо з цукром та сіллю, цукор додаємо поступово.
- Додаємо яйця по одному та сметану. Вкінці висипаємо борошно та розпушувач.
- Викладаємо тісто у форму і прикрашаємо нарізаними скибками яблук.
- Зверху трішки присипаємо цукром.
- Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 45 хвилин. За бажанням пиріг можна додатково посипати цукровою пудрою після охолодження.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашні круасани за нашим рецептом.