Як приготувати ідеальне яйце пашот так, наче з ресторану – рецепт

Яйця пашот, або в сорочечках – популярна страва французької кухні, яка стала популярною у світі. Особливо її використовують у вишуканих ресторанах до сніданкових страв, чи до овочів.

Вперше яйця пашот були згадані в кулінарній книзі XIV століття під назвою Le Menagier de Paris. З тих часів вони здобули шанувальників по всьому світові, адже ніжна кремова консистенція цих яєць нікого не залишить байдужим.

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24 канал підготував для вас детальний рецепт приготування яєць пашот, аби й ви могли відчути себе у наче у вишуканому ресторані Франції, але не покидаючи власну кухню.

Сам спосіб приготування має назву пашотування — це теплова обробка їжі, варіант томління, який полягає в приготуванні продукту в рідині (це може бути вода, бульйон, молоко, вино) за температури, нижчої від точки кипіння. Пашотування також використовують для приготування інших ніжних продуктів, не тільки яєць.

Рецепт яйця пашот

Час: 5 хвилин

– яйце;– 1 столова ложка оцту;– сіль.

Приготування:

Яйце обережно вибийте в склянку.

В каструлю налийте воду, додайте оцет та сіль. Доведіть до кипіння та зменшіть газ, щоб не утворювались бульбашки.



Яйце пашот / Фото Foodie crush

Активно помішуйте вінчиком, щоб в центрі каструлі утворилась воронка.

Обережно вилийте яйце в центр воронки та варіть 3 – 4 хвилини.

Дістаньте яйце лопаткою або шумівкою.

Смачного!

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