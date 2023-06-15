Як приготувати ідеальне яйце пашот так, наче з ресторану – рецепт
Яйця пашот, або в сорочечках – популярна страва французької кухні, яка стала популярною у світі. Особливо її використовують у вишуканих ресторанах до сніданкових страв, чи до овочів.
Вперше яйця пашот були згадані в кулінарній книзі XIV століття під назвою Le Menagier de Paris. З тих часів вони здобули шанувальників по всьому світові, адже ніжна кремова консистенція цих яєць нікого не залишить байдужим.
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24 канал підготував для вас детальний рецепт приготування яєць пашот, аби й ви могли відчути себе у наче у вишуканому ресторані Франції, але не покидаючи власну кухню.
Сам спосіб приготування має назву пашотування — це теплова обробка їжі, варіант томління, який полягає в приготуванні продукту в рідині (це може бути вода, бульйон, молоко, вино) за температури, нижчої від точки кипіння. Пашотування також використовують для приготування інших ніжних продуктів, не тільки яєць.
Рецепт яйця пашот
- Час: 5 хвилин
– яйце;
– 1 столова ложка оцту;
– сіль.
Приготування:
- Яйце обережно вибийте в склянку.
- В каструлю налийте воду, додайте оцет та сіль. Доведіть до кипіння та зменшіть газ, щоб не утворювались бульбашки.
Яйце пашот / Фото Foodie crush
- Активно помішуйте вінчиком, щоб в центрі каструлі утворилась воронка.
- Обережно вилийте яйце в центр воронки та варіть 3 – 4 хвилини.
- Дістаньте яйце лопаткою або шумівкою.
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