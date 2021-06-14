Думаєте, що приготувати на обід? Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками оригінальним рецептом запечених кабачків з м'ясом та сиром. Запишіть собі рецепт.
Соковиті човники з м'ясом, сиром, запечені у духовці сподобаються усій вашій родині. Тетяна Литвинова розповідає як правильно приготувати кабачки.
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Якщо немає соусу, додайте запашні трави, терті свіжі томати або гострий перець чилі. Моркву та цибулю обсмажте на маслі гхі, яке можна приготувати в домашніх умовах.
Як приготувати човники з кабачків та м'ясом
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 83 ккал
– 3 кабачки (або цукіні);
– 400 грамів фаршу (свинина);
– 50 грамів цибулі;
– 30 грамів масло гхі;
– 50 грамів моркви;
– 100 грамів сиру Моцарела;
– 2 столові ложки соус Badya;
– 1 чайна ложка солі.
- Кабачки помийте, розріжте навпіл, у середині зробіть надріз, ложкою зберіть м'яку частину.
- Моркву помийте, почистіть від шкірки, натріть на дрібній тертці.
- Цибулю почистіть, наріжте кубиками.
- На розігрітій пательні з маслом гхі, обсмажте цибулю з морквою.
- Свиний фарш пропустіть через м'ясорубку.
- У мисці змішайте фарш з обсмаженою морквою і цибулею, додайте сіль, соус, перемішайте до однорідної консистенції.
Човники з кабачків з фаршем/ Скріншот з відео
- З фаршу сформуйте кульки, викладіть у човники кабачків. Викладіть кабачки у форму для запікання.
- Сир наріжте скибочками, викладіть на фарш.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.
Запечені човники з кабачків/ Скріншот з відео
- Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!
Човники з кабачків, фаршировані м'ясом – простий рецепт від Тані Литвинової у відео: