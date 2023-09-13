Запіканка з макаронів, яку точно закортить приготувати ще і ще
13 вересня 2023, 16:52Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Набридли звичні макарони з сосисками? Чому б не спробувати щось нове та не приготувати запіканку з м'ясним фаршем та великою кіькістю сиру. У нас є рецепт!
Запіканка з макарон – відмінна ідея для обіду чи вечері. Ситна страва з м'ясним фаршем (яловичим чи курячим), великою кількістю сиру та соусу – смакота.
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Подавайте запіканку до свята чи у будні. До речі, якщо куштувати із закритими очима, овна схожа на лазанью, але готувати простіше та швидше.
Рецепт запіканки з макаронами та фаршем
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– 600 грамів сиру моцарела;
– 450 грамів макаронів.
Для соусу:
– 500 грамів курячого фаршу;
– 200 рамів цибулі;
– 30 грамів часнику;
– 10 грамів солі;
– 20 грамів цукру;
– 2 грами чорного меленого перцю;
– 10 грамів копченої паприки;
– 450 грамів помідорів;
– 80 грамів базиліку;
– 60 грамів олії.
Для соусу Бешамель:
– 30 грамів вершкового масла;
– 30 грамів борошна;
– 600 грамів молока;
– 6 грамів солі;
– 2 грами мускатного горіха.
Приготування:
- Обсмажуємо цибулю та фарш на дуже розпеченій сковорідці, можна окремо і потім поєднати. Додаємо томати, часник, всі спеції і доводимо до кипіння. В кінці кидаємо нарізаний базилік.
- Макарони відварюємо 8 – 10 хвилин у великій кількості підсоленої води.
- Готуємо соус бешамель: вершкове масло розтоплюємо, додаємо борошно і обсмажуємо його на середньому вогні 1 – 2 хвилини так, щоб не пригоріло, постійно помішуючи. Вливаємо молоко, спеції, доводимо до кипіння.
- В жаротривку посудину першим викладаємо соус бешамель, потім сир, після макарони, соус бешамель, сир, томатний соус з м’ясом, макарони, бешамель і сир. Запікаємо в духовці при 180 градусах 30 хвилин.
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