Запіканка з макаронів, яку точно закортить приготувати ще і ще

Набридли звичні макарони з сосисками? Чому б не спробувати щось нове та не приготувати запіканку з м'ясним фаршем та великою кіькістю сиру. У нас є рецепт!

Запіканка з макарон – відмінна ідея для обіду чи вечері. Ситна страва з м'ясним фаршем (яловичим чи курячим), великою кількістю сиру та соусу – смакота.

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Подавайте запіканку до свята чи у будні. До речі, якщо куштувати із закритими очима, овна схожа на лазанью, але готувати простіше та швидше.

Рецепт запіканки з макаронами та фаршем

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

– 600 грамів сиру моцарела;– 450 грамів макаронів.– 500 грамів курячого фаршу;– 200 рамів цибулі;– 30 грамів часнику;– 10 грамів солі;– 20 грамів цукру;– 2 грами чорного меленого перцю;– 10 грамів копченої паприки;– 450 грамів помідорів;– 80 грамів базиліку;– 60 грамів олії.– 30 грамів вершкового масла;– 30 грамів борошна;– 600 грамів молока;– 6 грамів солі;– 2 грами мускатного горіха.

Приготування:

Обсмажуємо цибулю та фарш на дуже розпеченій сковорідці, можна окремо і потім поєднати. Додаємо томати, часник, всі спеції і доводимо до кипіння. В кінці кидаємо нарізаний базилік.

Макарони відварюємо 8 – 10 хвилин у великій кількості підсоленої води.

Готуємо соус бешамель: вершкове масло розтоплюємо, додаємо борошно і обсмажуємо його на середньому вогні 1 – 2 хвилини так, щоб не пригоріло, постійно помішуючи. Вливаємо молоко, спеції, доводимо до кипіння.

В жаротривку посудину першим викладаємо соус бешамель, потім сир, після макарони, соус бешамель, сир, томатний соус з м’ясом, макарони, бешамель і сир. Запікаємо в духовці при 180 градусах 30 хвилин.

Смачного!

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