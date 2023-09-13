Запіканка з макаронів, яку точно закортить приготувати ще і ще

13 вересня 2023, 16:52
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Джерело:

Микола Люлько

Набридли звичні макарони з сосисками? Чому б не спробувати щось нове та не приготувати запіканку з м'ясним фаршем та великою кіькістю сиру. У нас є рецепт!

Запіканка з макарон – відмінна ідея для обіду чи вечері. Ситна страва з м'ясним фаршем (яловичим чи курячим), великою кількістю сиру та соусу – смакота.

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Подавайте запіканку до свята чи у будні. До речі, якщо куштувати із закритими очима, овна схожа на лазанью, але готувати простіше та швидше.

Рецепт запіканки з макаронами та фаршем

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 600 грамів сиру моцарела;
 – 450 грамів макаронів.
Для соусу:
 – 500 грамів курячого фаршу;
 – 200 рамів цибулі;
 – 30 грамів часнику;
 – 10 грамів солі;
 – 20 грамів цукру;
 – 2 грами чорного меленого перцю;
 – 10 грамів копченої паприки;
 – 450 грамів помідорів;
 – 80 грамів базиліку;
 – 60 грамів олії.
Для соусу Бешамель:
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 30 грамів борошна;
 – 600 грамів молока;
 – 6 грамів солі;
 – 2 грами мускатного горіха.

Приготування:

  • Обсмажуємо цибулю та фарш на дуже розпеченій сковорідці, можна окремо і потім поєднати. Додаємо томати, часник, всі спеції і доводимо до кипіння. В кінці кидаємо нарізаний базилік.
  • Макарони відварюємо 8 – 10 хвилин у великій кількості підсоленої води.
  • Готуємо соус бешамель: вершкове масло розтоплюємо, додаємо борошно і обсмажуємо його на середньому вогні 1 – 2 хвилини так, щоб не пригоріло, постійно помішуючи. Вливаємо молоко, спеції, доводимо до кипіння.
  • В жаротривку посудину першим викладаємо соус бешамель, потім сир, після макарони, соус бешамель, сир, томатний соус з м’ясом, макарони, бешамель і сир. Запікаємо в духовці при 180 градусах 30 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак