Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах: рецепт від Євгена Клопотенка

Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Згущене молоко – улюблений смак, знайомий з дитинства, яке дуже легко і швидко приготувати в домашніх умовах. Талановитий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно.
Згущене молоко у перекладі з французької мови – варення з молока, яке готують з вершкового масла, молока та цукру.
Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився простим рецептом з читачами в інстаграм. Натуральне, смачне, домашнє солодке варення у вас на столі за 25 хвилин. Подавайте до чаю або кави з печивом.
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Рецепт згущеного молока від Євгена Клопотенка у відео: