Як приготувати чізкейк на День Валентина: три домашні рецепти

Що може бути смачніше ніжного чізкейку. SmachnoNews підготував для вас три види десерту, які стануть чудовим подарунком до свята.
Чізкейк – ніжний, вишуканий десерт, який сподобається усім. До вашої уваги три види солодкого десерту: з печивом "Орео", лимонний та малиновим варенням.
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Лимонний чізкейк
Інгредієнти для основи:
– 250 грамів пісочного печива;
– 125 грамів вершкового масла 82%.
- Ретельно подрібніть печиво у крихту блендером. У каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло. У мисці змішайте маслом з подрібненим печивом, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто з пісочної крихти, розподіліть склянкою корж.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів та відправте випікатись протягом 10-12 хвилин.
Лимонний чізкейк/ Фото freepik.com
Інгредієнти для начинки:
– 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 120 грамів цукру;
– 500 грамів домашнього сиру 9-15% жирності;
– 250 грамів м'який сир Філадельфія;
– ванільний цукор;
– 3 яйця.
- Домашній сир збийте у блендері. Помийте лимон, натріть на грубій тертці цедру.
- У мисці з'єднайте сир Філадельфія з домашнім сиром, додайте цедру, цукор, ванільний цукор, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Окремо у мисці збийте яйця, перемішайте, додайте до сиру.
- Вилийте начинку на основу для чізкейка, випікайте в духовці розігрітій до 150 градусів близько 1-1,5 годин. Залиште охолоджуватись при відкритих дверях духовки.
- Готовий відправте в холодильник на 3-5 годин.
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Чізкейк з печивом "Орео"
Інгредієнти:
– 300 грамів пісочного печива;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– пачка печива "Орео";
– вершки (готові для декору).
- Подрібніть печиво у крихту блендером. У мисці змішайте печиво з маслом, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів та відправте запікатись протягом 10 хвилин.
Чізкейк с печивом "Орео"/Фото unsplash.com
Інгредієнти для начинки:
– 150 грамів цукру;
– 500 грамів домашнього сиру 9% жирності;
– 300 грамів м'якого сиру Філадельфія;
– 250 мі літрів вершків 33% жирності;
– ванільний цукор;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю.
– 3 яйця.
- Домашній сир збийте у блендері, перекладіть у миску, з'єднайте з м'яким сиром, додайте яйця, цукор, ванільний цукор, вершки, крохмаль, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Частину печива подрібніть, додайте у начинку.
- Вилийте начинку на основу, випікайте в духовці розігрітій до 160 градусів близько 2 годин. Залиште охолоджуватись при відкритих дверях духовки.
- Готовий відправте в холодильник на 5 годин, найкраще – на ніч.
- Готовий торт, задекоруйте вершками, зверху викладіть печиво.
Чізкейк з малиновим варенням
Інгредієнти:
– 250 грамів пісочного печива;
– 100 грамів вершкового масла 82%.
- Подрібніть печиво у крихту. У мисці змішайте печиво з маслом, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто та відправте запікатись протягом 8-10 хвилин у розігріту духовку до температури 160 градусів.
Чізкейк с малиновим варенням /Фото unsplash.com
Інгредієнти для начинки:
– 100 грамів цукру;
– 350 грамів домашнього сиру 15% жирності;
– 200 грамів м'якого сиру Філадельфія;
– ванільний цукор;
– 3 яйця.
- Домашній сир збийте у блендері. У мисці змішайте з м'яким сиром, додайте яйця, цукор, ванільний цукор, ретельно перемішайте.
- Варення збийте у блендері до однорідної консистенції.
- 1/3 начинки додайте варення, акуратно перемішайте. Вилийте начинку на основу, випікайте, зверху викладіть частину з варенням і відправте запікатись в духовці розігрітій до 170 градусів близько 1,5 години.
- Готовий відправте в холодильник на ніч.
- Готовий торт викладіть на тарілку. Смачного!