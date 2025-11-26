Якщо класичні "Спартак" чи "Наполеон" залишаються улюбленцями, то інколи хочеться чогось свіжого – легкого, цікавішого, з іншим підходом, інформує 24 Канал з посиланням на Kwestia Smaku. Є рецепти, які подарують простоту, ніжний смак і гарний вигляд без зайвої метушні.

До теми Гості благатимуть поділитися рецептом: легендарний пляцок "Отаман" за рецептом Лілії Цвіт

Як спекти "Королівський сирник"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

для тіста:

– 2 склянки пшеничного борошна (320 грамів);

– дрібка солі;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 3 столові ложки какао;

– 150 грамів цукру;

– 200 грамів твердого вершкового масла;

– 3 яєчні жовтки або 1 яйце;

для сирної маси:

– 1 кілограм меленого сиру;

– 200 грамів м’якого вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 4 яйця;

– 1 столова ложка крохмалю (картопляного або кукурудзяного).

Це така смакота / Фото Kwestia Smaku

Приготування:

Змастіть форму для випікання маслом і застеліть її пергаментним папером. У миску додайте борошно, сіль, розпушувач, какао-порошок, цукор і нарізане кубиками холодне масло. Розмішайте до утворення дрібної крихти (за допомогою пальців, лопатки міксера або ножа на дошці для тіста). Додайте яєчні жовтки або яйце та перемішайте до однорідної маси. Сформуйте кулю та розділіть її на дві частини. Один шматок тіста поставте в холодильник, інший наріжте скибочками та викладіть ними дно форми. Притисніть їх пальцями до дна деко. Проколіть виделкою. Розігрійте духовку до 180 градусів. Збивайте м’яке масло з цукром і ванільним цукром приблизно 5 хвилин до білої та пухкої маси. Потім поступово додавайте жовтки по одному, постійно збиваючи. Продовжуючи збивати, додавайте сир по одній ложці та крохмаль. Збийте білки в окремій мисці до утворення стійких піків, додайте їх до сирної суміші та перемішайте або збийте міксером на низькій швидкості. Розподіліть сирну суміш по основі. Натріть зверху відкладене тісто (за допомогою крупної тертки). Випікайте в духовці 45 хвилин. Вийміть з духовки та дайте охолонути. Можна посипати цукровою пудрою або полити лимонною глазур’ю.

Як приготувати молочний десерт?

Якщо хочеться смаколика, який не потребує складної підготовки, а вражає саме своєю ніжністю, варто приготувати молочний десерт, пише UkrMedia.

Час : 25 хвилин + кілька годин у холодильнику

: 25 хвилин + кілька годин у холодильнику Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока;

– 3 жовтки;

– 70 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру (10 грамів);

– 350 грамів сметани;

– 20 грамів швидкорозчинного желатину;

– шоколад для оздоблення.

Неймовірна ніжність / Фото UkrMedia

Приготування:

Спочатку беремося за желатин. Візьміть 100 мілілітрів молока з загальної кількості, залийте ним желатин, розмішайте і залиште, щоб він набух. Для форми десерту можна використати вирізаний пакет з-під молока або соку або силіконову форму, якщо вона є. Тепер – кремова основа. До жовтків додайте цукор і перемішайте. Влийте решту молока, поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи віночком, доведіть до утворення дрібних бульбашок (не кип'ятіть). Додайте набряклий желатин у гарячу суміш і розмішайте до повного розчинення. Коли суміш трохи охолоне, додайте сметану з ванільним цукром і перемішайте до однорідності.У результаті вийде крем світлого відтінку. Тепер формуємо десерт. Перелийте молочну суміш у форму і накрийте харчовою плівкою. Поставте в холодильник на 3 години для стабілізації. Після застигання просто розріжте форму, щоб легко вийняти десерт. На етапі заливання у форму можна додати ягоди, горіхи чи шоколад. Або прикрасьте ними вже готову страву!

Як приготувати десерт "Орео"

Десерти з печивом Oreo завжди мають свій особливий шарм – вони поєднують простоту та чудовий смак, зазначає Fajne Gotowanie.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів печива Oreo;

– 100 грамів вершкового масла;

– 500 грамів сиру маскарпоне;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 250 мілілітрів вершків 36%;

– 2 мілілітри ванільного екстракту.

Це просто та смачно / Фото Fajne Gotowanie

Приготування:

Подрібніть печиво Oreo на дрібні шматочки. У мисці змішайте подрібнене печиво з розтопленим маслом. Застеліть форму для випікання пергаментним папером. Викладіть приготовлену суміш для печива на дно форми. Відставте в холодильник. Помістіть маскарпоне, цукрову пудру та ванільний екстракт у велику миску. В окремій мисці збийте жирні вершки до утворення стійких піків. Потім, використовуючи лопатку, обережно вмішайте збиті вершки в суміш для чізкейку. Додайте подрібнене печиво до сирної суміші та обережно перемішайте. Вийміть форму з холодильника, рівномірно розподіліть сирну масу. Розрівняйте верх і накрийте чізкейк харчовою плівкою. Поставте чізкейк у холодильник на 4 години.

Які ще рецепти стануть у пригоді?