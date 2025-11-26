Якщо класичні "Спартак" чи "Наполеон" залишаються улюбленцями, то інколи хочеться чогось свіжого – легкого, цікавішого, з іншим підходом, інформує 24 Канал з посиланням на Kwestia Smaku. Є рецепти, які подарують простоту, ніжний смак і гарний вигляд без зайвої метушні.
Як спекти "Королівський сирник"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для тіста:
– 2 склянки пшеничного борошна (320 грамів);
– дрібка солі;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 3 столові ложки какао;
– 150 грамів цукру;
– 200 грамів твердого вершкового масла;
– 3 яєчні жовтки або 1 яйце;
для сирної маси:
– 1 кілограм меленого сиру;
– 200 грамів м’якого вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 4 яйця;
– 1 столова ложка крохмалю (картопляного або кукурудзяного).
Це така смакота / Фото Kwestia Smaku
Приготування:
- Змастіть форму для випікання маслом і застеліть її пергаментним папером.
- У миску додайте борошно, сіль, розпушувач, какао-порошок, цукор і нарізане кубиками холодне масло.
- Розмішайте до утворення дрібної крихти (за допомогою пальців, лопатки міксера або ножа на дошці для тіста).
- Додайте яєчні жовтки або яйце та перемішайте до однорідної маси.
- Сформуйте кулю та розділіть її на дві частини.
- Один шматок тіста поставте в холодильник, інший наріжте скибочками та викладіть ними дно форми.
- Притисніть їх пальцями до дна деко. Проколіть виделкою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Збивайте м’яке масло з цукром і ванільним цукром приблизно 5 хвилин до білої та пухкої маси.
- Потім поступово додавайте жовтки по одному, постійно збиваючи.
- Продовжуючи збивати, додавайте сир по одній ложці та крохмаль.
- Збийте білки в окремій мисці до утворення стійких піків, додайте їх до сирної суміші та перемішайте або збийте міксером на низькій швидкості.
- Розподіліть сирну суміш по основі.
- Натріть зверху відкладене тісто (за допомогою крупної тертки).
- Випікайте в духовці 45 хвилин. Вийміть з духовки та дайте охолонути. Можна посипати цукровою пудрою або полити лимонною глазур’ю.
Як приготувати молочний десерт?
Якщо хочеться смаколика, який не потребує складної підготовки, а вражає саме своєю ніжністю, варто приготувати молочний десерт, пише UkrMedia.
- Час: 25 хвилин + кілька годин у холодильнику
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока;
– 3 жовтки;
– 70 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру (10 грамів);
– 350 грамів сметани;
– 20 грамів швидкорозчинного желатину;
– шоколад для оздоблення.
Неймовірна ніжність / Фото UkrMedia
Приготування:
- Спочатку беремося за желатин.
- Візьміть 100 мілілітрів молока з загальної кількості, залийте ним желатин, розмішайте і залиште, щоб він набух.
- Для форми десерту можна використати вирізаний пакет з-під молока або соку або силіконову форму, якщо вона є. Тепер – кремова основа.
- До жовтків додайте цукор і перемішайте.
- Влийте решту молока, поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи віночком, доведіть до утворення дрібних бульбашок (не кип'ятіть).
- Додайте набряклий желатин у гарячу суміш і розмішайте до повного розчинення.
- Коли суміш трохи охолоне, додайте сметану з ванільним цукром і перемішайте до однорідності.У результаті вийде крем світлого відтінку.
- Тепер формуємо десерт. Перелийте молочну суміш у форму і накрийте харчовою плівкою.
- Поставте в холодильник на 3 години для стабілізації.
- Після застигання просто розріжте форму, щоб легко вийняти десерт.
- На етапі заливання у форму можна додати ягоди, горіхи чи шоколад. Або прикрасьте ними вже готову страву!
Як приготувати десерт "Орео"
Десерти з печивом Oreo завжди мають свій особливий шарм – вони поєднують простоту та чудовий смак, зазначає Fajne Gotowanie.
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів печива Oreo;
– 100 грамів вершкового масла;
– 500 грамів сиру маскарпоне;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 250 мілілітрів вершків 36%;
– 2 мілілітри ванільного екстракту.
Це просто та смачно / Фото Fajne Gotowanie
Приготування:
- Подрібніть печиво Oreo на дрібні шматочки.
- У мисці змішайте подрібнене печиво з розтопленим маслом.
- Застеліть форму для випікання пергаментним папером.
- Викладіть приготовлену суміш для печива на дно форми.
- Відставте в холодильник.
- Помістіть маскарпоне, цукрову пудру та ванільний екстракт у велику миску.
- В окремій мисці збийте жирні вершки до утворення стійких піків.
- Потім, використовуючи лопатку, обережно вмішайте збиті вершки в суміш для чізкейку.
- Додайте подрібнене печиво до сирної суміші та обережно перемішайте.
- Вийміть форму з холодильника, рівномірно розподіліть сирну масу.
- Розрівняйте верх і накрийте чізкейк харчовою плівкою.
- Поставте чізкейк у холодильник на 4 години.
