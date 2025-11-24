Чизкейк із персиками – простий за принципом, універсальний у подачі й неймовірно ніжний на смак, інформує 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Він поєднує пісочну основу, повітряну сирну масу та легку макову текстуру.

Як приготувати чизкейк з персиками?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

Інгредієнти:

для пісочного тіста:

– 3 склянки борошна;

– 200 грамів маргарину;

– пів склянки цукру;

– 5 яєчних жовтків;

– 3 столові ложки какао;

– 2 столові ложки густих вершків;

сирна начинка:

– 1 кілограм сиру потрійного помелу;

– 1 склянка цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 4 яйця;

– 1 пакет вершкового пудингу;

макова начинка:

– 5 яєчних білків;

– 1 склянка меленого маку;

– пів склянки меленої кокосової стружки;

– пів склянки цукру;

– 2 столові ложки картопляного борошна;

додатково:

– 1 банка персиків;

– цукрова пудра для посипання.

Неймовірний смак / Фото przyslij przepis

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для пісочного тіста. Розділіть на дві частини (одну більшу, одну меншу) та охолодіть у холодильнику протягом години. Викладіть більшу частину й розподіліть на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте приблизно 10 хвилин за температури 180 градусів. Збийте масло до пишної маси, потім змішайте з цукром та жовтками, постійно збиваючи. Далі ложкою додайте сир та пудинг. Збийте білки до утворення стійких піків і вмішайте їх у сирну суміш. Для макової начинки збийте білки до утворення стійких піків, додаючи цукор наприкінці. Додайте мелений мак, кокосову стружку та борошно. Обережно перемішайте все разом. Виливайте суміш сиру та маку по черзі на попередньо випечену основу з пісочного тіста, використовуючи ложки, утворюючи "латки". Випікайте 20 хвилин за температури 160 градусів. Злийте воду з персиків та наріжте їх кубиками. Розподіліть їх по дну випеченого коржа й натріть зверху рештою охолодженого пісочного тіста. Випікайте ще 40 – 50 хвилин за температури 160 градусів (або доки зубочистка, вставлена в корж, не вийде чистою). Залиште охолоджуватися в духовці. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Чим можна замінити маргарин?

Усі знають, що маргарин – це дешевий замінник масла, однак що робити, коли в холодильнику немає жодного з цих інгредієнтів? Не потрібно одразу бігти в магазин, можна скористатися перевіреним секретом, інформує kitchena id.

У багатьох рецептах маргарин можна замінити оливковою олією, що дозволяє отримати вологу та ніжну випічку. Торти та печиво, випечені на оливковій олії, мають легкий фруктовий смак.

