Чизкейк із персиками – простий за принципом, універсальний у подачі й неймовірно ніжний на смак, інформує 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Він поєднує пісочну основу, повітряну сирну масу та легку макову текстуру.
До теми Один із найлегших святкових десертів: рецепт знаменитого торта "Зелений мох"
Як приготувати чизкейк з персиками?
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Інгредієнти:
для пісочного тіста:
– 3 склянки борошна;
– 200 грамів маргарину;
– пів склянки цукру;
– 5 яєчних жовтків;
– 3 столові ложки какао;
– 2 столові ложки густих вершків;
сирна начинка:
– 1 кілограм сиру потрійного помелу;
– 1 склянка цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 4 яйця;
– 1 пакет вершкового пудингу;
макова начинка:
– 5 яєчних білків;
– 1 склянка меленого маку;
– пів склянки меленої кокосової стружки;
– пів склянки цукру;
– 2 столові ложки картопляного борошна;
додатково:
– 1 банка персиків;
– цукрова пудра для посипання.
Неймовірний смак / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для пісочного тіста.
- Розділіть на дві частини (одну більшу, одну меншу) та охолодіть у холодильнику протягом години.
- Викладіть більшу частину й розподіліть на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте приблизно 10 хвилин за температури 180 градусів.
- Збийте масло до пишної маси, потім змішайте з цукром та жовтками, постійно збиваючи.
- Далі ложкою додайте сир та пудинг.
- Збийте білки до утворення стійких піків і вмішайте їх у сирну суміш.
- Для макової начинки збийте білки до утворення стійких піків, додаючи цукор наприкінці. Додайте мелений мак, кокосову стружку та борошно.
- Обережно перемішайте все разом.
- Виливайте суміш сиру та маку по черзі на попередньо випечену основу з пісочного тіста, використовуючи ложки, утворюючи "латки".
- Випікайте 20 хвилин за температури 160 градусів.
- Злийте воду з персиків та наріжте їх кубиками.
- Розподіліть їх по дну випеченого коржа й натріть зверху рештою охолодженого пісочного тіста.
- Випікайте ще 40 – 50 хвилин за температури 160 градусів (або доки зубочистка, вставлена в корж, не вийде чистою).
- Залиште охолоджуватися в духовці.
- Перед подачею посипте цукровою пудрою.
Чим можна замінити маргарин?
Усі знають, що маргарин – це дешевий замінник масла, однак що робити, коли в холодильнику немає жодного з цих інгредієнтів? Не потрібно одразу бігти в магазин, можна скористатися перевіреним секретом, інформує kitchena id.
У багатьох рецептах маргарин можна замінити оливковою олією, що дозволяє отримати вологу та ніжну випічку. Торти та печиво, випечені на оливковій олії, мають легкий фруктовий смак.
Що зберегти на свято?
Почніть з рулетиків із шинкою – така оригінальна закуска зробить ваше застілля незабутнім.
А ще доречним може стати пляцок "Рушта", який вважають символом Різдва.