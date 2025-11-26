"Отаман" – це особливий багатошаровий пляцок, який раніше готували навіть на весілля. Він точно зробить ваше свято незабутнім, а гості випитуватимуть рецепт та розхвалюватимуть ваш кулінарний талант. 24 Канал пропонує перевірити цей ефект з рецептом з ютуб-каналу Лілії Цвіт.

До теми Забудете дорогу до кондитерської та магазину: торт не кефірі "все змішали – і в духовку"

Як приготувати пляцок "Отаман"?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12

Інгредієнти:

шоколадний корж:

– 300 грамів борошна;

– 40 грамів какао;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 350 мілілітрів кефіру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

маковий корж:

– 90 грамів маку;

– 3 жовтки;

– 90 грамів масла;

– 30 грамів панірувальних сухарів;

– 6 білків;

– 90 грамів цукру;

– 30 грамів борошна;

кокосовий крем:

– 300 мілілітрів молока;

– 70 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 30 грамів манки;

– 100 грамів кокосової стружки;

– 200 грамів масла;

шар зі згущеним молоком:

– 500 грамів вареного згущеного молока;

– 300 грамів масла;

– 300 грамів печива "До кави";

– 300 грамів арахісу;

– 1 чайна ложка горілки;

– 1 чайна ложка кави.

Як зробити смачний пляцок "Отаман": дивіться відео

Приготування:

Спершу приготуйте шоколадні коржі. Змішайте борошно, какао та соду. В іншій мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і кефіром. З’єднайте рідку і суху частини, коротко вимісіть тісто та розділіть його навпіл. Випікайте два коржі при 170 градусів приблизно по 20 хвилин. Для макового шару залийте перемелений мак окропом, коротко проваріть і остудіть. Додайте жовтки, розтоплене масло та панірувальні сухарі, залиште на 10 хвилин. Окремо збийте білки з цукром. У макову масу підмішайте трохи борошна, а потім обережно введіть білки. Випікайте маковий корж у тій самій формі 30 хвилин при 170 градусах. Тепер крем. Збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком, додайте розчинену у горілці каву, подрібнене печиво та обсмажений арахіс. Складаємо пляцок. На перший шоколадний корж нанесіть кавово-згущений крем і вирівняйте. Покладіть маковий корж, зверху — кокосовий крем. Накрийте другим шоколадним коржем, полийте розтопленим шоколадом і посипте горіхами. Пляцок має постояти мінімум 12 годин у прохолодному місці.

Як приготувати ідеальний крем з масла?

Щоб крем вдався добре, вершкове масло повинно бути кімнатної температури. Окрім того, обовʼязково використовуйте якісне масло, жирність якого не менше 82,5%, радить портал Moje gotowanie.

Спершу інтенсивно збивайте масло впродовж 5 – 7 хвилин, і лише потім поступово додавайте інші інгредієнти, зменшивши потужність міксера. Так крем вийде дуже ніжним та смачним.

Які смаколики приготувати рідним?