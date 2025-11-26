"Отаман" – це особливий багатошаровий пляцок, який раніше готували навіть на весілля. Він точно зробить ваше свято незабутнім, а гості випитуватимуть рецепт та розхвалюватимуть ваш кулінарний талант. 24 Канал пропонує перевірити цей ефект з рецептом з ютуб-каналу Лілії Цвіт.
Як приготувати пляцок "Отаман"?
- Час: 2 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
шоколадний корж:
– 300 грамів борошна;
– 40 грамів какао;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 350 мілілітрів кефіру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
маковий корж:
– 90 грамів маку;
– 3 жовтки;
– 90 грамів масла;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– 6 білків;
– 90 грамів цукру;
– 30 грамів борошна;
кокосовий крем:
– 300 мілілітрів молока;
– 70 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 30 грамів манки;
– 100 грамів кокосової стружки;
– 200 грамів масла;
шар зі згущеним молоком:
– 500 грамів вареного згущеного молока;
– 300 грамів масла;
– 300 грамів печива "До кави";
– 300 грамів арахісу;
– 1 чайна ложка горілки;
– 1 чайна ложка кави.
Приготування:
- Спершу приготуйте шоколадні коржі. Змішайте борошно, какао та соду. В іншій мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і кефіром.
- З’єднайте рідку і суху частини, коротко вимісіть тісто та розділіть його навпіл. Випікайте два коржі при 170 градусів приблизно по 20 хвилин.
- Для макового шару залийте перемелений мак окропом, коротко проваріть і остудіть.
- Додайте жовтки, розтоплене масло та панірувальні сухарі, залиште на 10 хвилин.
- Окремо збийте білки з цукром.
- У макову масу підмішайте трохи борошна, а потім обережно введіть білки.
- Випікайте маковий корж у тій самій формі 30 хвилин при 170 градусах.
- Тепер крем. Збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком, додайте розчинену у горілці каву, подрібнене печиво та обсмажений арахіс.
- Складаємо пляцок. На перший шоколадний корж нанесіть кавово-згущений крем і вирівняйте. Покладіть маковий корж, зверху — кокосовий крем. Накрийте другим шоколадним коржем, полийте розтопленим шоколадом і посипте горіхами.
- Пляцок має постояти мінімум 12 годин у прохолодному місці.
Як приготувати ідеальний крем з масла?
Щоб крем вдався добре, вершкове масло повинно бути кімнатної температури. Окрім того, обовʼязково використовуйте якісне масло, жирність якого не менше 82,5%, радить портал Moje gotowanie.
Спершу інтенсивно збивайте масло впродовж 5 – 7 хвилин, і лише потім поступово додавайте інші інгредієнти, зменшивши потужність міксера. Так крем вийде дуже ніжним та смачним.
