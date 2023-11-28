Легко і швидко: підбірка рецептів гарячих бутербродів на пательні та в мікрохвильовці

28 листопада 2023, 15:25
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Джерело:

УНІАН

Гарячі бутерброди завжди виручають, коли хочеться дуже швидко перекусити. Спробуйте трохи урізноманітнити звичну страву, скориставшись нашими рецептами.

Гарячі бутерброди можна приготувати на пательні та в мікрохвильовці. Ми пропонуємо 2 оригінальні рецепти – обирайте на свій смак.

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Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром в клярі

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 скибочки хліба;
– 2 слайси ковбаси чи шинки;
– 2 слайси твердого сиру;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки молока;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка вершкового масла.

Приготування:

  1. Змастіть скибочки хліба з одного боку гірчицею. Зверху на гірчицю викладіть по шматочку твердого сиру і ковбаси чи шинки, після чого складіть сендвіч. 
  2. Змішайте 1 яйце з 2 столовими ложками молока, всипте дрібку солі та перцю, добре перемішайте. 
  3. Розтопіть на сковороді вершкове масло, вмочіть сендвіч в яєчну суміш, а потім викладіть його на сковороду з розтопленим маслом. Смажте по 1 хвилині з кожного боку. 

Гарячі бутерброди з соусом бешамель і яйцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 скибочки хліба;
– 2 слайси шинки;
– 2 слайси твердого сиру;
– 1 яйце;
– 125 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка борошна;
– 25 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Розтопіть в сотейнику вершкове масло, додайте борошно, розмішайте до однорідності.
  2. Влийте молоко порціями, постійно помішуючи. Проваріть 2 хвилини, щоб соус загуснув.
  3. Додайте гірчицю, доведіть до смаку сіллю і чорним перцем.
  4. Хліб підсушіть або підсмажте з обох сторін. Викладіть на кожну скибочку шинку, сир і полийте соусом.
  5. Відправте бутерброди в мікрохвильовку, поки сир не розплавиться.
  6. Посмажте яєчню і викладіть її на готові бутерброди.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів