Легко і швидко: підбірка рецептів гарячих бутербродів на пательні та в мікрохвильовці
28 листопада 2023, 15:25Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Гарячі бутерброди завжди виручають, коли хочеться дуже швидко перекусити. Спробуйте трохи урізноманітнити звичну страву, скориставшись нашими рецептами.
Гарячі бутерброди можна приготувати на пательні та в мікрохвильовці. Ми пропонуємо 2 оригінальні рецепти – обирайте на свій смак.
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Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром в клярі
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
– 2 скибочки хліба;
– 2 слайси ковбаси чи шинки;
– 2 слайси твердого сиру;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки молока;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка вершкового масла.
Приготування:
- Змастіть скибочки хліба з одного боку гірчицею. Зверху на гірчицю викладіть по шматочку твердого сиру і ковбаси чи шинки, після чого складіть сендвіч.
- Змішайте 1 яйце з 2 столовими ложками молока, всипте дрібку солі та перцю, добре перемішайте.
- Розтопіть на сковороді вершкове масло, вмочіть сендвіч в яєчну суміш, а потім викладіть його на сковороду з розтопленим маслом. Смажте по 1 хвилині з кожного боку.
Гарячі бутерброди з соусом бешамель і яйцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 скибочки хліба;
– 2 слайси шинки;
– 2 слайси твердого сиру;
– 1 яйце;
– 125 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка борошна;
– 25 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розтопіть в сотейнику вершкове масло, додайте борошно, розмішайте до однорідності.
- Влийте молоко порціями, постійно помішуючи. Проваріть 2 хвилини, щоб соус загуснув.
- Додайте гірчицю, доведіть до смаку сіллю і чорним перцем.
- Хліб підсушіть або підсмажте з обох сторін. Викладіть на кожну скибочку шинку, сир і полийте соусом.
- Відправте бутерброди в мікрохвильовку, поки сир не розплавиться.
- Посмажте яєчню і викладіть її на готові бутерброди.
Смачного!Сподобалися рецепти? Дізнайтеся, як готувати різноманітні тарталетки з тунцем.