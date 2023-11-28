Легко і швидко: підбірка рецептів гарячих бутербродів на пательні та в мікрохвильовці

Гарячі бутерброди завжди виручають, коли хочеться дуже швидко перекусити. Спробуйте трохи урізноманітнити звичну страву, скориставшись нашими рецептами.

Гарячі бутерброди можна приготувати на пательні та в мікрохвильовці. Ми пропонуємо 2 оригінальні рецепти – обирайте на свій смак.

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Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром в клярі

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

– 2 скибочки хліба;– 2 слайси ковбаси чи шинки;– 2 слайси твердого сиру;– 1 столова ложка гірчиці;– 1 яйце;– 2 столові ложки молока;– сіль та перець до смаку;– 1 столова ложка вершкового масла.

Приготування:

Змастіть скибочки хліба з одного боку гірчицею. Зверху на гірчицю викладіть по шматочку твердого сиру і ковбаси чи шинки, після чого складіть сендвіч. Змішайте 1 яйце з 2 столовими ложками молока, всипте дрібку солі та перцю, добре перемішайте. Розтопіть на сковороді вершкове масло, вмочіть сендвіч в яєчну суміш, а потім викладіть його на сковороду з розтопленим маслом. Смажте по 1 хвилині з кожного боку.

Гарячі бутерброди з соусом бешамель і яйцем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 скибочки хліба;

– 2 слайси шинки;

– 2 слайси твердого сиру;

– 1 яйце;

– 125 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка борошна;

– 25 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розтопіть в сотейнику вершкове масло, додайте борошно, розмішайте до однорідності. Влийте молоко порціями, постійно помішуючи. Проваріть 2 хвилини, щоб соус загуснув. Додайте гірчицю, доведіть до смаку сіллю і чорним перцем. Хліб підсушіть або підсмажте з обох сторін. Викладіть на кожну скибочку шинку, сир і полийте соусом. Відправте бутерброди в мікрохвильовку, поки сир не розплавиться. Посмажте яєчню і викладіть її на готові бутерброди.

Смачного!