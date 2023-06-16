Три холодні супи на літо – пальчики оближете

У спекотну літню пору не хочеться гарячих страв з духовки чи приготованих на сковорідці. Кортить чогось холодного, але ситного. У нас є кілька варіантів холодних супів на вибір.

24 канал підготував три рецепти холодних літніх супів, які точно прийдуть до смаку навіть найвибагливішим гурманам. Томатний гаспачо, овочевий вішисуаз та всім знайома окрошка на кефірі – обирайте свій суп, або готуйте всі три.

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Рецепт холодного супу гаспачо

Час: 4 години

4 години Порції: 6

– 5 – 6 томатів;– 1 болгарський перець;– ¼ червоної цибулі;– 3 огірки;– 40 – 50 грамів тостового хліба;– 3 столові ложки оливкової олії;– 1 – 2 зубчики часнику;– сіль;– перець чилі;– цукор;– лимонний сік.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 200 градусів. Запікаємо в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Знімаємо з нього шкірку та нарізаємо невеликими шматочками.

Бланшуємо помідори, знімаємо з них кірку та чистимо від насіння. М'якоть нарізаємо дрібними шматочками.

Огірки нарізаємо шматочками.



Гаспачо / Фото All recipes

Чистимо цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаляємо насіння.

Змішуємо всі підготовані овочі, додаємо хліб та перебиваємо ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.

Додаємо до супу спецій, поливаємо оливковою олією та даємо трохи лимонного соку.

Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.

Смачного!

Американський суп Вішисуаз

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6

– 500 грамів цибулі-порею;– 500 грамів картоплі;– 1 ріпчаста цибулина;– 50 грамів зеленої цибулі;– 1 літр курячого бульйону;– 100 грамів вершкового масла;– сіль;– 200 грамів вершків;– мелений чорний перець.

Приготування:

Розтоплюємо вершкове масло у глибокій каструлі. Дрібно нарізаємо цибулю й обсмажуємо її до рум'яності.

Нарізаємо цибулю-порей й обсмажуємо на вершковому маслі до золотавого кольору.

Вливаємо бульйон до цибулі й додаємо нарізану кубиками картоплю.



Вішисуаз / Фото Taste table

Заправляємо суп спеціями й варимо 30 хвилин.

З'єднуємо суп із вершками й перебиваємо його блендером в пюре. Для особливо ніжної консистенції супу перетираємо обсмажені овочі крізь дрібне сито.

Перед подачею до столу посипаємо його дрібно нарізаною зеленою цибулею та охолоджуємо.

Смачного!

Рецепт окрошки на кефірі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

– кефір;– пучок зеленої цибулі;– 2 картоплі;– 400 грамів курячої грудки;– 2 огірки;– бальзамічний оцет;– 5 – 6 штук редиски;– 2 курячих яйця;– пучок кропу;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно миємо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, перець).

Яйця відварюємо у підсоленій воді 7 – 8 хвилин до готовності. Також, відварюємо картоплю, охолоджуємо та нарізаємо шматочками.



Окрошка / Фото Cook me

Дрібно нарізаємо редиску, огірок, зелень та викладаємо у глибоку салатницю.

Охолоджуємо курячу грудку, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо в салатницю.

Очищуємо відварені яйця від шкарлупи, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо до решти інгредієнтів.

Присмачуємо страву спеціями, поливаємо кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту. Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом.

Смачного!

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