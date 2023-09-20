Що приготувати з готового листкового тіста – простіше не буває
20 вересня 2023, 14:29Читать новость на русском
Коли немає достатньо часу на приготування страв, або і бажання, ми вдаємося до хитрощів – використовуємо готові напівфабрикати. Одним із найпопулярніших є вже готове тісто, особливо зручно використовувати листкове.
З готового листкового тіста можна приготувати будь-які страви: від закусок до випічки. 24 канал дібрав три рецепти, які підійдуть на будь-який смак.
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Пиріг з листкового тіста з м'ясним фаршем
- Час: 80 хвилин
- Порції: 8
– упаковка листкового тіста;
– 500 грамів м'ясного фаршу;
– 1 ріпчаста цибуля;
– мексиканський мікс заморожених овочів (1 – 2 склянки);
– 300 грамів томатного соусу;
– яєчний жовток.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкачуємо попередньо розморожене тісто в шар товщиною 5 міліметрів. Розділяємо навпіл.
- Одну половину викладаємо на деко вкрите пергаментом.
- На сковорідці з олією обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, додаємо овочевий мікс та продовжуємо обсмажувати. Додаємо м'ясний фарш, спеції та томатний соус.
Пиріг з листкового тіста з м'ясом і овочами / Фото Taste
- Тушкуємо все 5 – 7 хвилин.
- Викладаємо овочі з м'ясом на деко, накриваємо тістом, що залишилося. Змащуємо його яєчним жовтком та відправляємо випікатися в духовку.
- Через 60 хвилин страва буде готовою!
Сосиски в тісті з кетчупом та сиром
- Час: 45 хвилин
- Порції: 12 штук
– упаковка листкового тіста;
– 12 молочних сосисок;
– 12 скибок плавленого сиру;
– кетчуп;
– яєчний жовток;
– насіння льону чи кунжуту.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 – 185 градусів.
- Розкачуємо попередньо розморожене тісто та розділяємо його на прямокутники розміром з сосиску.
- Знімаємо з сосисок плівку, загортаємо у скибку плавленого сиру.
Сосиски в листковому тісті / Фото My morning mocha
- Змащуємо тісто кетчупом, викладаємо сосиски з сиром та формуємо булочки: обрізаємо зайве тісто та защипаємо краї.
- Змащуємо булочки жовтком, посипаємо насінням льону чи кунжуту.
- Відправляємо в духовку випікатися на 20 – 25 хвилин.
Готово!
Пиріг з сиром та мороженим шпинатом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– упаковка листкового тіста;
– 500 грамів домашнього сиру;
– 1 склянка шпинату;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 200 грамів вершків;
– прованські сухі трави;
– помідори.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкачуємо попередньо розморожене тісто в шар за розміром деко. Викладаємо на деко вкрите пергаментом.
Листковий пиріг зі шпинатом / Фото bon appetit
- Змішуємо домашній сир зі шпинатом, вливаємо вершки та вичавлюємо часник. Додаємо спеції та сухі прованські трави.
- Викладаємо сирну начинку на тісто, трішки підгортаємо краї. Зверху додаємо половинки чері та відправляємо випікатися пиріг в духовку.
- Через 50 хвилин страва буде готовою!