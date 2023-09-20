Що приготувати з готового листкового тіста – простіше не буває

20 вересня 2023, 14:29
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Коли немає достатньо часу на приготування страв, або і бажання, ми вдаємося до хитрощів – використовуємо готові напівфабрикати. Одним із найпопулярніших є вже готове тісто, особливо зручно використовувати листкове.

З готового листкового тіста можна приготувати будь-які страви: від закусок до випічки. 24 канал дібрав три рецепти, які підійдуть на будь-який смак.

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Пиріг з листкового тіста з м'ясним фаршем

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – упаковка листкового тіста;
 – 500 грамів м'ясного фаршу;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – мексиканський мікс заморожених овочів (1 – 2 склянки);
 – 300 грамів томатного соусу;
 – яєчний жовток.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів. 
  • Розкачуємо попередньо розморожене тісто в шар товщиною 5 міліметрів. Розділяємо навпіл.
  • Одну половину викладаємо на деко вкрите пергаментом.
  • На сковорідці з олією обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, додаємо овочевий мікс та продовжуємо обсмажувати. Додаємо м'ясний фарш, спеції та томатний соус.


Пиріг з листкового тіста з м'ясом і овочами / Фото Taste

  • Тушкуємо все 5 – 7 хвилин.
  • Викладаємо овочі з м'ясом на деко, накриваємо тістом, що залишилося. Змащуємо його яєчним жовтком та відправляємо випікатися в духовку.
  • Через 60 хвилин страва буде готовою!

Сосиски в тісті з кетчупом та сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – упаковка листкового тіста;
 – 12 молочних сосисок;
 – 12 скибок плавленого сиру;
 – кетчуп;
 – яєчний жовток;
 – насіння льону чи кунжуту.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 – 185 градусів.
  • Розкачуємо попередньо розморожене тісто та розділяємо його на прямокутники розміром з сосиску.
  • Знімаємо з сосисок плівку, загортаємо у скибку плавленого сиру.


Сосиски в листковому тісті / Фото My morning mocha

  • Змащуємо тісто кетчупом, викладаємо сосиски з сиром та формуємо булочки: обрізаємо зайве тісто та защипаємо краї.
  • Змащуємо булочки жовтком, посипаємо насінням льону чи кунжуту.
  • Відправляємо в духовку випікатися на 20 – 25 хвилин.

Готово!

Пиріг з сиром та мороженим шпинатом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
– упаковка листкового тіста;
– 500 грамів домашнього сиру;
– 1 склянка шпинату;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 200 грамів вершків;
 – прованські сухі трави;
– помідори.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  • Розкачуємо попередньо розморожене тісто в шар за розміром деко. Викладаємо на деко вкрите пергаментом.


Листковий пиріг зі шпинатом / Фото bon appetit

  • Змішуємо домашній сир зі шпинатом, вливаємо вершки та вичавлюємо часник. Додаємо спеції та сухі прованські трави.
  • Викладаємо сирну начинку на тісто, трішки підгортаємо краї. Зверху додаємо половинки чері та відправляємо випікатися пиріг в духовку.
  • Через 50 хвилин страва буде готовою!
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Автор: Богданна Рибак