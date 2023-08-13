Що приготувати на Маковія – рецепти на Медовий Спас
13 серпня 2023, 13:09Читать новость на русском
Здавна українці поважали та завчасно готувалися до релігійних свят: Різдво Христове, Йордан, Великдень, Трійця, Спаса та інші. Цьогоріч Медовий Спас припадає 14 серпня, ми пропонуємо кілька ідей до святкового столу.
24 канал підготував три рецепти до святкового столу на Медовий Спас, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Салат з грушею та сиром блакитним
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– листя шпинату;
– 2 груші;
– 100 грамів блакитного сиру;
– 2 столові ложки меду;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– горішки;
– журавлина.
Приготування:
- Змішуємо для заправки рідкий мед, гірчицю, соєвий соус. Додаємо до шпинату та швидко перемішуємо.
Салат з грушею та медом / Фото Taste
- Викладаємо порційно на тарілки. Зверху додаємо нарізані скибками груші, шматочки блакитного сиру.
- Рясно посипаємо в'яленою журавлиною, горішками та одразу подаємо до столу.
Смачного!
Стегенця з грейпфрутом і медом
- Час: 4 години
- Порції: 4
– 4 курячих стегенця (приблизно по 200 грамів);
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 3 рожевих грейпфрути;
– 125 грамів сухого білого вина;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 2 стебла цибулі порей;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 125 грамів курячого бульйону;
– 2 столові ложки меду;
– 2 чайні ложки апельсинового соку.
Приготування:
- Стегенця змащуємо приправами.
- З грейпфрутів віджимаємо сік. Перемішуємо 2 столових ложки соку з 2 столовими ложками вина і закладаємо туди стегенця на 2 години, щоб вони замаринувалися.
- Викладаємо стегенця на деко, змащене олією і запікаємо 30 хвилин при 200 градусах.
- Цибулю і моркву нарізаємо кубиками, порей – кільцями. Тушкуємо все у вершковому маслі і приправляємо спеціями.
- Вливаємо грейпфрутовий сік, вино, бульйон і тушкуємо 5 хвилин. Намазуємо стегенця медом і смажимо ще 5 хвилин.
- Грейпфрут чистимо і нарізаємо скибочками, додаємо до овочів з конфітюром.
Смачного!
Рецепт макового рулету
- Час: 6 годин
- Порції: 6 – 8
– 150 грамів молока;
– 4 грамів сухих дріжджів;
– 80 грамів борошна;
– 10 грамів цукру.
Приготування:
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Додайте до борошна сухі дріжджі та цукор – перемішайте сухі інгредієнти.
- Через 15 хвилин налийте до них тепле молоко та перемішайте.
- Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці на 25 – 30 хвилин.
– опара;
– 50 грамів яйця;
– 30 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 грамів солі;
– 250 грамів борошна;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Для тіста з'єднайте опару з яйцем, цукром та ванільним цукром.
- Додайте борошно та сіль. З'єднайте масу з м'яким вершковим маслом.
Маковий рулет / Фото The spruce eat
- Замісіть тісто, перекладіть його в миску та накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто в тепле місце без протягів на 2 години.
– 10 грамів жовтка;
– 10 грамів води.
Приготування:
- Для глазурування з'єднайте жовток з водою.
- Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, викладіть тісто і розкачайте прямокутник розміром 30х40 сантиметрів.
- Змішайте мак з цукром і викладіть на тісто, відступаючи від країв на кілька сантиметрів.
- Загорніть тугий рулет, защипуючи краї.
- Защипніть основний шов, перекладіть рулет на деко з пергаментом швом вниз.
- Змастіть рулет тонким шаром глазурування.
- Залиште рулет в теплому місці без протягів на 1 годину.
- Відправте рулет випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 35-40 хвилин.
- Дістаньте готовий рулет і дайте йому повністю охолонути.
- Присипте рулет зверху цукровою пудрою та подавайте до столу.
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