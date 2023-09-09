Незвичні рецепти борщу, які точно здивують кожного

9 вересня 2023 року в Україні святкують День борщу. Ця навариста національна страва стала справжнім відкриттям для туристів, та традиційною недільною стравою мільйонів українців.

24 канал дібрав три рецепти українського борщу, які здивують вас смаком та інгредієнтами. Адже традиційний рецепт відомий кожному (хоч і у кожного він свій), а от проекспериментувати у нас є час не щодня.

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Борщ з рибною консервою

Час: 1 година

1 година Порції: 10

– 100 грамів вареного буряка;– 2 ложки томатної пасти;– 1/3 білоголової капусти;– 2 літри води;– сіль;– 2 лаврових листки;– чорний мелений перець;– 3 ложки олії;– 4 картоплини;– 1 середня морква;– 1 ріпчаста цибуля;– 250 грамів рибної консерви.

Приготування:

Чистимо та миємо всі овочі. Нарізаємо картоплю, капусту, цибулю. Моркву натираємо на грубій тертці.

Наливаємо у каструлю воду та ставимо на вогонь. У киплячу воду кладемо нарізану картоплю і варимо 10 хвилин.

Додаємо капусту і варимо її до готовності.

Тим часом обсмажуємо нарізану кубиками цибулю та натерту моркву в олії. Додаємо томатну пасту, тушкуємо і відправляємо у борщ. Також додаємо натертий варений буряк.

Відправляємо до борщу рибні консерви та перемішуємо Присмачуємо страву спеціями, варимо до готовності на повільному вогні.

Даємо борщу настоятися протягом 15 хвилин.

Борщ з вишнею

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 8

– 370 грамів яловичини на кістці;– 180 грамів цибулі;– 370 грамів моркви;– 1 лавровий листок;– 1 штука бадьяну;– 180 грамів моркви;– 2 грами кмину;– 100 грамів цибулі;– 2 грами паприки;– 130 грамів болгарського перцю;– 300 грамів помідорів;– 580 грамів буряку;– 15 грамів часнику;– 1 столова ложка лимонного соку;– 12 грамів солі;– 4 грами чорного меленого перцю;– 300 грамів вишні;– 450 грамів картоплі;– 300 грамів білокачанної капусти.

Приготування:

Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.



Борщ з вишнею / Фото Boss kitchen

Окремо готуємо три зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.

По черзі додаємо зажарки у бульйон.

Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.

Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.

Борщ з чорносливом, нутом та качиною ніжкою

Час: 2 години

2 години Порції: 8

– 1 качина ніжка;– 100 грамів чорносливу;– 1 зубчик часнику;– 4 горошини чорного перцю;– 1 лавровий лист.

Приготування:

Варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Зменште вогонь і варіть його ще 3 години. Чорнослив збалансує смак качки.

Після приготування бульйону приготування борщу займе максимум 25 хвилин.



Борщ з качиною ніжкою і нутом / Фото Milk street

– буряково-томатна заправка;– 150 грамів консервованого нуту;– 100 грамів капусти;– 1 маленький буряк;– сіль;– чорний мелений перець;– свіжа зелень.

Приготування:

Якщо у вас є сирий нут – замочіть його на ніч, а потім можна готувати, як консервований.

В бульйон додайте буряково-томатну заправку, туди ж нут, дрібно насічену капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Варіть страву ще хвилин 20 – 25. Подавайте борщ до столу з дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!

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