Якщо Олів'є та Шуба набридли: підбірка найкращих салатів на Великдень

22 квітня 2024, 12:45
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Без салатів не обходиться жоден святковий стіл. Ця підбірка стане вам у пригоді, якщо традиційні Шуба та Олів'є набридли.

Далі ви знайдете салати на будь-який смак, інформує Смачно 24. Зокрема, з рибою, куркою та бринзою.

Варто спробувати Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Грецький салат з бринзою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4


Грецький салат – незмінна класика / Фото Depositphotos

Інгредієнти:
– 200 грамів бринзи;
– 3 помідори;
– 1 великий огірок;
– 1 червоний та жовтий солодкі перці;
– половина червоної цибулі;
– чорні оливки без кісточок;
– оливкова олія;
– суміш сухих спецій (базилік, орегано);
– 1 зубчик часнику;
– цедра лимона;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Наріжте всі овочі середніми кубиками, викладіть у глибоку салатницю.
  2. Для заправки змішайте вичавлений зубчик часнику, сухі спеції, олію, цедру лимона, сіль, перець.
  3. Заправте овочі та перемішайте.
  4. Посипте шматочками сиру, оливками та подавайте до столу.

Салат з виноградом та куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4


Такий салат сподобається багатьом / Фото Depositphotos

Інгредієнти:
– 1 відварене куряче філе;
– 100 грамів фети або бринзи;
– 3 відварені курячі яйця;
– 1 солодкий перець;
– 150 – 200 грамів винограду;
– майонез, сіль, чорний мелений перець, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Відварене куряче м'ясо наріжте невеликими шматками. Те ж саме зробіть з яйцями, солодким перцем та сиром.
  2. Виноград розріжте навпіл, якщо він великий.
  3. Все змішайте, додайте майонез зі спеціями та знову перемішайте.

Салат зі шпинатом та слабосолоним лососем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4


Приготуйте цей простий та смачний салат / Фото Depositphotos

Інгредієнти:
– свіжий шпинат;
– 4 томати чері;
– 100 грамів слабосолоного лосося;
– 4 перепелині яйця;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– сік апельсина;
– насіння соняшника, гарбуза чи льону;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Рибу наріжте шматочками. Відварені яйця очистьте та наріжте половинками, а помідори – шматочками.
  2. Промитий і просушений шпинат викладіть на тарілку, додайте помідори, лосось, яйця, спеції та заправте оливковою олією.
  3. Зверху посипте насінням чи горішками та видавіть сік апельсина.

Салат з крабовими паличками

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4


Салат з крабових паличок – зірка святкового столу / Фото Depositphotos

Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 250 грамів консервованої кукурудзи;
– 3 відварені курячі яйця;
– 2 огірки;
– 100 грамів відвареного рису;
– 1 цибуля;
– сіль, чорний мелений перець, майонез до смаку.

Приготування:

  1. Крабові палички, огірки, яйця і цибулю наріжте довільними шматочками та перекладіть в миску.
  2. Додайте кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішайте.

Смачного!

Сподобалася підбірка? Дізнайтеся, як приготувати ще одну смачну закуску – маринований болгарський перець по-корейськи.
Автор: Ольга Котів