Якщо Олів'є та Шуба набридли: підбірка найкращих салатів на Великдень
22 квітня 2024, 12:45Читать новость на русском
Без салатів не обходиться жоден святковий стіл. Ця підбірка стане вам у пригоді, якщо традиційні Шуба та Олів'є набридли.
Далі ви знайдете салати на будь-який смак, інформує Смачно 24. Зокрема, з рибою, куркою та бринзою.
Варто спробувати Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Грецький салат з бринзою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Грецький салат – незмінна класика / Фото Depositphotos
– 200 грамів бринзи;
– 3 помідори;
– 1 великий огірок;
– 1 червоний та жовтий солодкі перці;
– половина червоної цибулі;
– чорні оливки без кісточок;
– оливкова олія;
– суміш сухих спецій (базилік, орегано);
– 1 зубчик часнику;
– цедра лимона;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Наріжте всі овочі середніми кубиками, викладіть у глибоку салатницю.
- Для заправки змішайте вичавлений зубчик часнику, сухі спеції, олію, цедру лимона, сіль, перець.
- Заправте овочі та перемішайте.
- Посипте шматочками сиру, оливками та подавайте до столу.
Салат з виноградом та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Такий салат сподобається багатьом / Фото Depositphotos
– 1 відварене куряче філе;
– 100 грамів фети або бринзи;
– 3 відварені курячі яйця;
– 1 солодкий перець;
– 150 – 200 грамів винограду;
– майонез, сіль, чорний мелений перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Відварене куряче м'ясо наріжте невеликими шматками. Те ж саме зробіть з яйцями, солодким перцем та сиром.
- Виноград розріжте навпіл, якщо він великий.
- Все змішайте, додайте майонез зі спеціями та знову перемішайте.
Салат зі шпинатом та слабосолоним лососем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготуйте цей простий та смачний салат / Фото Depositphotos
– свіжий шпинат;
– 4 томати чері;
– 100 грамів слабосолоного лосося;
– 4 перепелині яйця;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– сік апельсина;
– насіння соняшника, гарбуза чи льону;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Рибу наріжте шматочками. Відварені яйця очистьте та наріжте половинками, а помідори – шматочками.
- Промитий і просушений шпинат викладіть на тарілку, додайте помідори, лосось, яйця, спеції та заправте оливковою олією.
- Зверху посипте насінням чи горішками та видавіть сік апельсина.
Салат з крабовими паличками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Салат з крабових паличок – зірка святкового столу / Фото Depositphotos
– 200 грамів крабових паличок;
– 250 грамів консервованої кукурудзи;
– 3 відварені курячі яйця;
– 2 огірки;
– 100 грамів відвареного рису;
– 1 цибуля;
– сіль, чорний мелений перець, майонез до смаку.
Приготування:
- Крабові палички, огірки, яйця і цибулю наріжте довільними шматочками та перекладіть в миску.
- Додайте кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішайте.
Смачного!Сподобалася підбірка? Дізнайтеся, як приготувати ще одну смачну закуску – маринований болгарський перець по-корейськи.