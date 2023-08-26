Без майонезу: три заправки, які підійдуть до будь-якого салату

Влітку ми часто готуємо свіжі салати, але майонезні заправки не завжди до них підходять. Ми пропонуємо замінити їх на менш калорійні варіанти.

24 канал підготував три рецепти різних заправок до овочевих салатів, які тільки підкреслять смак страв, а не обтяжуватимуть їх. Спробуйте приготувати їх та ви будете приємно здивовані.

Читайте також Насолоджуйтесь останніми днями літа на повну: три смачні рецепти для барбекю

Соус вінегрет

Час: 5 хвилин

– 20 грамів цибулі;– 2 столові ложки лимонного соку;– 2 чайні ложки солодкої гірчиці;– 70 грамів оливкової олії;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю, краще обирати шалот, дрібними кубиками.

Змішуємо всі інгредієнти в мисці та доводимо до однорідної консистенції..

Соус дзадзикі

Час: 10 хвилин

– 300 мілілітрів густого грецького йогурту;– 1 середній свіжий огірок;– свіжий кріп;– 2 – 3 зубчики часнику;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно вимийте проточною водою огірок та свіжу зелень кропу. Огірок наріжте дрібними кубиками. Деколи його навіть натирають на дрібній тертці, але це за бажанням.

Просушіть кріп на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи. За допомогою гострого ножа, насічіть кріп.



Соус дзадзики / Фото All recipe

У глибокій мисці змішайте грецький йогурт (без наповнювача), подрібнений кріп та огірок.

Почистіть часнику від лушпиння. Далі у вас є кілька варіантів його подрібнення: можна вичавити через прес, або дрібно нарізати ножем. Оберіть той варіант, який доступний та додайте його до решти інгредієнтів.

Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Ретельно перемішайте соус ложкою та подавайте до столу.

Пряна заправка

Час: 5 хвилин

– 500 мл нерафінованої олії;– 1 столова ложка сушеного орегано;– 1 столова ложка сушеного базиліку;– 1 столова ложка сушеного чебрецю;– 1 столова ложка сушеної м'яти;– перець чилі шматочками.

Приготування:

У мисці змішайте всі інгредієнти для заправки.

Ретельно вимішайте їх до однорідної консистенції.

Полийте салат та перемішайте.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Спробуйте такожтак, аби він не злипався.