Ревінь або румбамбар: користь та застосування в кулінарії

Сезон ревеню у самому розпалі. Тому можна готувати смачні та оригінальні страви. Чим корисний овоч – розповімо у матеріалі.

Ревінь (або румбамбар, рабарбар) – це багаторічна рослина, яка користується популярністю у Великій Британії, Ірландії та США. Батьківщина — Південно–Східна Азія, Північна Монголія, Північний Китай. Існує близько 30 видів.

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В Україні найбільше вирощують – ревінь хвилястий та чорноморський або понтійський. Румбамбар має колір від малинового до світло — зеленого. Ревінь росте на присадибних ділянках, сезон врожаю припадає на квітень – червень і до початку серпня.

Ревінь/ Фото Unsplash

— користь

Вживають тільки стебла ревеню, а листя – отруйні. У стеблах ревеню міститься вітаміни А, С, Е, групи В та РР, а також білки, вуглеводи, пектини, клітковина, кислоти – лимонна, щавлева, яблучна. Тому на смак ревінь кисло–солодкий.

Калорійність ревеню – 20 калорій на 100 грамів.

Ревінь здатний поліпшити апетит, знижує рівень холестерину, покращує роботу всього організму.

– протипоказання

Через підвищену кислотність овочу його не їдять сирим.

Не можна вживати через алергію на продукт, вагітним жінкам, при холециститі, гіперацидному гастриті, виразках шлунка і дванадцятипалої кишки, діабеті, ревматизмі. Також він може бути небезпечний для людей, які страждають запаленнями шлунково-кишечного тракту, при захворюваннях сечостатевої системи, нирковокам'яній хворобі та інші.

Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.

– використання в кулінарії

Якщо купуєте ревінь у магазині, звертайте увагу на колір. Стебла мають бути яскраво — червоного кольору та хрусткі. Найбільш корисний молодий ревінь довжиною не більше 30 –60 сантиметрів. Потім вони стають твердішими, смак стає менш насиченим.

Кекси з ревенем/ Фото Unsplash

Свіжий ревінь з неочищеними стеблами зберігають в холодильнику не довше трьох днів. Перед вживанням необхідно помити, почистити, відрізати від стебла з нижньої частини близько трьох сантиметрів, а також видалити волокна.

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Овоч використовують для приготування начинки для пирогів, який дуже популярний в Англії та іншої випічки. Також готують варення, желе, пудинги, цукати, варять киселі, компоти, вино, квас.