Ви забудете про всі інші рецепти: як приготувати ресторанну страву з бюджетного хека
24 березня 2024, 19:52Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Спробуйте приготувати цей смачнющий хек з овочами. Він вийде дуже ніжним та ароматним.
Хек містить мало жиру, але все-таки він є трохи жирнішим, ніж тріска. Тому його вище цінують кулінари.
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Хек з овочами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 700 грамів філе хека;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 70 грамів томатної пасти;
– 50 грамів пшеничного борошна;
– 1 лавровий лист;
– сіль, перець до смаку. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Наріжте цибулю середніми кубиками, а моркву потріть на грубій тертці.
- Видаліть із хека нутрощі, посоліть та поперчіть з усіх боків. Поріжте на порційні шматки.
- Обваляйте рибу в борошні та обсмажте на пательні з олією із двох боків до рум'яної скоринки.
- Окремо обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте натерту моркву. Обсмажте ще 3 – 4 хвилини.
- Томатну пасту розведіть у склянці води та перемішайте до однорідності.
- Покладіть у пательню до овочів шматочки обсмаженої риби та додайте томатну пасту зі склянки. Перемішайте та додайте лавровий лист.
- Після закипання пательню накрийте кришкою, тушкуйте рибу 10 – 15 хвилин на повільному вогні.