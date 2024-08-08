Проста вечеря, від якої всі будуть в захваті: Ектор показав, як зробити фантастичні котлетки

Рибні котлети можна зробити по-справжньому смачно. Спробуйте скористатися рецептом судді проєкту "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.

Ці котлети будуть дуже соковитими. Обов'язково спробуйте приготувати їх на вечерю.

Варто спробувати Запечені баклажани із сиром та овочами: приготуйте за грецьким рецептом

Соковиті котлети з тунця

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

– 1 банка тунця;– 1 морква;– 1 кабачок;– 1 цибуля;– зелень, сіль, перець, спеції до смаку;– сік половини лимона;– 2 – 3 яйця;– 2 – 3 столові ложки борошна.

Дивіться, як готувати котлети з тунця: відео

Приготування:

Тунця викладіть в глибоку миску та розімніть виделкою. Моркву і кабачок натріть на великій тертці та додайте до тунця. Цибулю поріжте кубиком, зелень подрібніть і теж висипте в миску. Додайте сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішайте. Додайте яйця та борошно і знову перемішайте. Сформуйте котлетки та смажте на розігрітій пательні з олією до золотистого кольору з обох сторін.