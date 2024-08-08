Проста вечеря, від якої всі будуть в захваті: Ектор показав, як зробити фантастичні котлетки
8 серпня 2024, 18:53Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Рибні котлети можна зробити по-справжньому смачно. Спробуйте скористатися рецептом судді проєкту "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.
Ці котлети будуть дуже соковитими. Обов'язково спробуйте приготувати їх на вечерю.
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Соковиті котлети з тунця
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 1 банка тунця;
– 1 морква;
– 1 кабачок;
– 1 цибуля;
– зелень, сіль, перець, спеції до смаку;
– сік половини лимона;
– 2 – 3 яйця;
– 2 – 3 столові ложки борошна.
Дивіться, як готувати котлети з тунця: відео
Приготування:
- Тунця викладіть в глибоку миску та розімніть виделкою.
- Моркву і кабачок натріть на великій тертці та додайте до тунця.
- Цибулю поріжте кубиком, зелень подрібніть і теж висипте в миску.
- Додайте сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішайте.
- Додайте яйця та борошно і знову перемішайте.
- Сформуйте котлетки та смажте на розігрітій пательні з олією до золотистого кольору з обох сторін.